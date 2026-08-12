تايفۋن توكيودا 26 مىڭنان استام ءۇيدى جارىقسىز قالدىردى
استانا. KAZINFORM - «چان-حوم» تايفۋنى ۇلكەن توكيو اۋماعىنداعى 26,3 مىڭنان استام ءۇيدى ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدىردى.
تابيعي اپات جاپونيانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى اۋە جانە قۇرلىق كولىگى قاتىناسىنا دا كەدەرگى كەلتىردى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك تاسس.
ۇلتتىق قوعامدىق تەلەارنانىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي اپات سالدارىنان ءۇش ادام زارداپ شەكتى.
تايفۋن وتكەن ەلدى مەكەندەردەن عيماراتتاردىڭ زاقىمدانعانى تۋرالى اقپارات ءتۇسىپ جاتىر.
قاتتى جەل ۇيلەردىڭ شاتىرلارىن جۇلىپ اكەتىپ، كوپتەگەن اعاشتى قۇلاتقان.
جەل ەكپىنىنىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 35 مەترگە دەيىن جەتەدى.
تابيعي اپات جاپونيانىڭ نەگىزگى حونسيۋ ارالىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى كولىك قاتىناسىنا دا اسەر ەتتى.
توكيوداعى حانەدا جانە ناريتا اۋەجايلارىندا، سەنداي اۋەجايىندا جانە بىرنەشە وڭىرلىك اۋەجايدا 100 دەن استام ىشكى جانە حالىقارالىق رەيس توقتاتىلدى.
ءبىرقاتار جولاۋشىلار پويىزىنىڭ قوزعالىسى دا ۋاقىتشا توقتادى.
قالاارالىق اۆتوبۋس باعىتتارىنىڭ ەداۋىر بولىگى دە توقتاتىلدى.
توكيو ماڭىندا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن پارومداردىڭ قوزعالىسى تولىق توقتاتىلدى.
لاوس تىلىندە تروپيكالىق اعاشتاردىڭ ءبىرىنىڭ اتاۋىن بىلدىرەتىن «چان- حوم» تايفۋنى حونسيۋ ارالىن كەسىپ ءوتىپ، جاپون تەڭىزى ايماعىنا شىعادى دەپ بولجانىپ وتىر.
12-تامىز تۇسكە دەيىن جاپونيانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا داۋىلدى جەلمەن بىرگە 180 ميلليمەترگە دەيىن جاۋىن-شاشىن ءتۇسۋى مۇمكىن.
بۇل كورسەتكىش ادەتتەگى ايلىق جاۋىن-شاشىن مولشەرىنەن جوعارى.
وسىعان بايلانىستى بيلىك سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتتى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى تاسس سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن داۋىل وسكەمەندە 25 مىڭ تۇرعىندى جارىقسىز قالدىرعانى حابارلانعان بولاتىن.