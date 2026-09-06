پەنتاگون قۇپيا اقپارات تارالۋىنا بايلانىستى اسكەري شەندىلەردى پوليگرافتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ قارۋ-جاراق قورلارى تۋرالى قۇپيا اقپاراتتىڭ تارالۋىنا بايلانىستى پەنتاگوندا اۋقىمدى تەكسەرىس جۇرگىزىلدى، ونداعان جوعارى لاۋازىمدى اسكەري شەنەۋنىكتەر پوليگرافتان ءوتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
بيىل جازدا ب ا ق-تا ا ق ش-تىڭ دالدىگى جوعارى قارۋ-جاراق قورلارى مەن جەكەلەگەن وق-ءدارى تۇرلەرىنىڭ ازايىپ بارا جاتقانى تۋرالى قۇپيا اقپارات جاريالانعاننان كەيىن اۋقىمدى تەكسەرىستەر باستالعان.
تەكسەرىستەن وتكەندەردىڭ اراسىندا ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق باسقا دا جاۋىنگەرلىك قولباسشىلىقتاردىڭ كومانديرلەرى بولدى. الايدا، شتاب باستىقتارى بىرىككەن كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەنەرال دەن كەين پوليگرافتان وتپەگەن.
CBS News دەرەككوزدەرىنە سۇيەنسەك، تەكسەرىس بارىسىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ءارتۇرلى اسپەكتىلەرىنە قاتىستى سۇراقتار قويىلعان. ال تەكسەرىسكە قاتىسقانداردىڭ ەشبىرى قۇپيا اقپاراتتىڭ ب ا ق-تا جاريالانۋىنا قاتىستى سۇراقتاردان سۇرىنبەگەن.
پەنتاگون اسكەري قىزمەتشىلەر جانە تەكسەرىسكە قاتىستى قانداي دا ءبىر تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتىپ كەلەدى.
- مينيسترلىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى بارلىق قۇپيا اقپاراتتىڭ تارالۋىنا وتە بايىپتى قارايدى جانە ءتيىستى تەكسەرىستەر جۇرگىزۋدە. قۇپيا اقپاراتتى قورعاۋ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ جانە بۇكىل الەمدەگى امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن اسا ماڭىزدى، - دەيدى پەنتاگون وكىلى شون پارنەلل.
شىلدە ايىندا پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت ۇكىمەتتىڭ قۇپيا اقپاراتىن باسپا سوزگە جاريالادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ادامداردى انىقتاۋ جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ماقساتىندا ادىلەت مينيسترلىگىمەن بىرلەسكەن ارنايى توپ قۇرىلعانىن جاريالادى.
CBS News ارناسى قۇپيا ماتەريالدارعا قول جەتكىزە الاتىن اسكەري جانە ازاماتتىق شەنەۋنىكتەر ءۇشىن پوليگراف سىناعى سيرەك قۇبىلىس ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، كوپتەگەن اسكەري شەندىلەردىڭ ءبىر ۋاقىتتا تەكسەرىلۋى وتە سيرەك كەزدەسەدى. فەدەرال تەرگەۋ بيۋروسى بۇل سىناقتارعا قاتىسپاعان.
بۇعان دەيىن ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەردى تەستوستەرون جەتىسپەۋىنە بايلانىستى مىندەتتى سىناقتى توقتاتقانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.
نۇرلان تۇياقوۆ