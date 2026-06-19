تەاترلارعا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى: كورەرمەن سانى 2,8 ميلليوننان استى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى تەاترلار كورەرمەنگە 16 مىڭنان استام قويىلىم ۇسىندى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك تەاترلارى رەپەرتۋارىن تولىقتىرىپ، جاڭا قويىلىمداردى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىپ كەلەدى. بيىلعى تەاتر ماۋسىمىندا ەلىمىزدىڭ ساحنالارىندا دراما، وپەرا، بالەت، مۋزىكالىق كومەديا، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان سپەكتاكلدەردى قامتىعان جۇزدەگەن پرەمەرا ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەنيەت پەن ونەردى دامىتۋعا، ۇلتتىق بولمىستى نىعايتۋعا جانە شىعارماشىلىق ۇجىمداردى قولداۋعا باسىمدىق بەرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ماكسيم گوركيي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىنا «ۇلتتىق» مارتەبە بەرۋ، ال سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق ءسابيت مۇقانوۆ اتىنداعى قازاق سازدى-دراما تەاترىنا «اكادەميالىق» مارتەبە بەرۋ جونىندە شەشىم قابىلداندى.
تەاترلاردىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋمەن قاتار، مادەني ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى دا جالعاسىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى مەن ناتاليا ساتس اتىنداعى ورىس مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى عيماراتتارىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بۇگىندە ەلىمىزدە وپەرا، بالەت، دراما، مۋزىكالىق كومەديا، قۋىرشاق، بالالار جانە جاسوسپىرىمدەر تەاترلارىن قوسا العاندا، ءتۇرلى باعىتتاعى 59 مەملەكەتتىك تەاتر جۇمىس ىستەيدى. تەاتر سالاسىندا 8,1 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى. ماۋسىم باستالعالى مەملەكەتتىك تەاترلاردا 16 مىڭنان استام سپەكتاكل مەن مادەني باعدارلاما كورسەتىلدى. ولاردى 2832835 كورەرمەن تاماشالادى. 410 جاڭا قويىلىم مەن باعدارلاما ساحنالاندى. ماۋسىمنىڭ ەلەۋلى پرەمەرالارى قاتارىندا «استانا وپەرا» تەاترىنداعى «قىپشاق قىزى اپپاق» وپەراسى، اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنداعى «حان سۇلتان. التىن وردا» وپەراسى، سونداي-اق «استانا بالەت» تەاترىنداعى «Carmina Burana» بالەتى مەن «قارلىعاش»، «بولەرو ح» حورەوگرافيالىق مينياتيۋرالارى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا قويىلىمدار دراما جانە مۋزىكالىق كومەديا تەاترلارىندا دا ساحنالاندى. عابيت مۇسىرەپوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترىندا «گاملەت» پەن «قورعانسىز» سپەكتاكلدەرىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى. قۇددىس قوجامياروۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق ۇيعىر مۋزىكالىق كومەديا تەاترىندا «رەۆيزور»، ميحايل لەرمونتوۆ اتىنداعى ۇلتتىق ورىس دراما تەاترىندا «جەنيتبا»، ال رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق كورەي مۋزىكالىق كومەديا تەاترىندا «ماحاببات ءبارىن جەڭەدى» قويىلىمدارى كورەرمەنگە جول تارتتى.
ماۋسىم اياقتالعانعا دەيىن دە ءبىرقاتار جاڭا پرەمەرا ۇسىنىلادى. 26-ماۋسىمدا «استانا بالەت» تەاترى «التىن گۇل» بالەتىن ساحنالاسا، 27-ماۋسىمدا قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا ءابدىجامىل نۇرپەيىسوۆتىڭ شىعارماسى نەگىزىندە قويىلعان «قان مەن تەر» سپەكتاكلىنىڭ پرەمەراسى وتەدى.