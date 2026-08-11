تاتارستاندا درون شابۋىلىنان جەتى وزبەكستاندىق قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - تاتارستاننىڭ نيجنەكامسك قالاسىندا درون شابۋىلىنان وزبەكستاننىڭ جەتى ازاماتى قازا تاپتى، دەپ حابارلادى وزبەكستاننىڭ قازانداعى باس كونسۋلدىعى.
ۆەدومستۆو جاعدايدىڭ باس كونسۋلدىقتىڭ باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى تەرگەۋ ورگاندارىمەن بايلانىس ورناتىلدى.
«سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما مەن قاجەتتى رەسمي راسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن قازا بولعانداردىڭ ءمايىتىن وزبەكستانعا جەتكىزۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالار قابىلدانادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
بۇگىن تاڭەرتەڭ تاتارستان اۋماعىنا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى شابۋىل جاسادى. نيجنەكامسكىدە وندىرىستىك نىساندارمەن قاتار ازاماتتىق نىساندارعا دا سوققى بەرىلگەن. سوڭعى مالىمەت بويىنشا، 13 ادام، ونىڭ ىشىندە ءبىر بالا قازا بولدى. 75 ادام مەديتسينالىق كومەككە جۇگىندى، ولاردىڭ 21 ى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.
تاتارستان باسشىسى رۋستام ميننيحانوۆ درون شابۋىلىنىڭ سالدارىن جەدەل جويۋدى تاپسىردى.
زارداپ شەككەندەرگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. نيجنەكامسكىگە نابەرەجنىە چەلنى قالاسىنان قوسىمشا دارىگەرلەر بريگادالارى جىبەرىلدى. تاتارستاندا قارالى كۇن جاريالاندى.
رەسەي تەرگەۋ كوميتەتى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىل جاسالعان نىسانداردا اسكەري قيمىلدارعا قاتىسى جوق بەيبىت تۇرعىندار بولعان.