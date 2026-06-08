Tasnim: يران زىمىراندارىن ۇشىرۋعا دايىنداپ وتىر
استانا. KAZINFORM - يران كوپتەگەن زىمىرانىن جاۋىنگەرلىك ازىرلىك جاعدايىنا كەلتىرىپ، يزرايل جاۋاپ سوققى جاساعان جاعدايدا كەرەك بولار نىسانالاردىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمىن دايىندادى.
بۇل تۋرالى Tasnim اگەنتتىگى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايل جاۋاپ قايتارعان جاعدايدا يران اۋقىمدى سوعىس باستاۋعا دايىن.
- قازىرگى ۋاقىتتا كوپتەگەن زىمىران ۇشىرۋعا دايىن تۇر،-دەدى اگەنتتىك دەرەككوزى.
بۇعان دەيىن يزرايل قورعانىس ارمياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اسكەري كۇشتەردىڭ يران اۋماعىنان زىمىراندار ۇشىرىلعانىن تىركەگەنىن حابارلادى.
ال يزرايلدىڭ مەملەكەتتىك Kan تەلەراديو كومپانياسى ءيزرايلدىڭ ءوز اۋماعىنا جاسالعان زىمىراندىق شابۋىلعا جاۋاپ قايتارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىنىڭ اسكەري كەڭەسشىسى موحسەن رەزاينىڭ سوزىنشە، بۇل شابۋىل ءيزرايلدى بەيرۋتقا سوققى بەرۋدى توقتاتۋعا شاقىرعان ەسكەرتۋ عانا بولعان.
ايتا كەتەيىك، كەشە يران يزرايلدىڭ سولتۇستىگىنە زىمىراندار ۇشىرعانىن جازدىق.