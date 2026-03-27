«تاسبيكە شەجىرەسى» كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 23-ناۋرىز كۇنى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وسكەمەن قالاسىندا كەرەي تايپاسىنىڭ جانتەكەي رۋىنان تارايتىن تاسبيكە اۋلەتىنىڭ شەجىرەسىنە ارنالعان «اباق كەرەي جانتەكەي تاسبيكە شەجىرەسى» اتتى كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.
ءىس-شاراعا حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، جازۋشى- تاريحشى ءجادي شاكەن ۇلى جانە ءوڭىردىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى قاتىستى.
كىتاپتىڭ قۇراستىرۋشىسى - قامان اقىلبەك ۇلى. ال رەداكسيالىق القادا جەڭىس حامەت، سارسەنبەك سەيىتقازى جانە ساعاتبەك اقىمەتقاجى ەڭبەك ەتكەن.
شارا بارىسىندا تاسبيكە اۋلەتىنىڭ تاريحى، شەجىرەلىك دەرەكتەردىڭ ماڭىزى جانە ۇرپاقتار ساباقتاستىعى تۋرالى كەڭىنەن ءسوز قوزعالدى. قاتىسۋشىلار ۇلتتىق تاريحتى جاڭعىرتۋداعى مۇنداي ەڭبەكتەردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
باتىر انا تاسبيكە - تاريحي تۇلعا
ءجامليحا ءداۋىتباي قىزى، حالىق اراسىندا تاسبيكە انا اتىمەن بەلگىلى، XVII- XVIII عاسىرلاردا ءومىر سۇرگەن تاريحي تۇلعا. ول ەل باسىنا كۇن تۋعان قيىن كەزەڭدەردە ەرلىك پەن قايسارلىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتكەن انالاردىڭ ءبىرى.
جاقىندا قوستاناي وبلىسى امانگەلدى اۋدانى اۋماعىندا ورنالاسقان كەيكى باتىر كەسەنەسى ماڭىنان تاسبيكە انانىڭ زيراتى انىقتالدى. بۇل جاڭالىق كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ، تاريحي زەرتتەۋلەرگە تىڭ سەرپىن بەردى.
زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا 1869 -جىلعى ورىنبور اتلاسى مەن XVIII عاسىرداعى اسكەري كارتالار سالىستىرىلىپ، ناقتى دەرەكتەر نەگىزىندە تاسبيكە بۇلاعى تابىلعان. بۇل ىسكە ءبىرقاتار زەرتتەۋشىلەر مەن ازاماتتار اتسالىسقان.
ەرلىك پەن ونەگەنىڭ سيمۆولى
تاسبيكە انا شامامەن 1631 -جىلى دۇنيەگە كەلىپ، 1741 -جىلى ۇزاق عۇمىر كەشىپ دۇنيەدەن وتكەن. ول التى ۇل تاربيەلەپ وسىرگەن ارداقتى انا عانا ەمەس، ەل ىسىنە ارالاسقان قايراتكەر تۇلعا رەتىندە دە تانىلعان.
اڭىز- دەرەكتەردە جوڭعار شاپقىنشىلىعى كەزىندە كۇيەۋى سامەنبەت باتىر جارالانعان ساتتە، تاسبيكە انانىڭ قارۋ اسىنىپ، جاۋعا قارسى شىققانى ايتىلادى. ونىڭ ەرلىگى حالىق جادىندا ساقتالىپ، بۇگىنگى كۇنگە جەتكەن.
رۋحاني مۇرا - ۇلت قازىناسى
بۇگىندە تاسبيكە انانىڭ ۇرپاقتارى مەن زەرتتەۋشىلەر ونىڭ تاريحي مۇراسىن جاڭعىرتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىر. باتىر انانىڭ باسىنا كەسەنە تۇرعىزۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە تاريحي دەرەكتەردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ - ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي يگى باستامالار ۇلتتىق سانانى جاڭعىرتىپ، جاس ۇرپاقتى وتانسۇيگىشتىككە تاربيەلەۋدە ۇلكەن ءرول اتقارادى.