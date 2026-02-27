تاريحي وقيعا: مەلانيا ترامپ ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى وتىرىسىنا ءتوراعالىق ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىندا ا ق ش-قا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندەگى روتاتسيالىق ءتوراعالىق وتەدى. ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ جۇبايى العاش رەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا ءتوراعالىق ەتەدى. بۇل ب ۇ ۇ تاريحىنداعى العاشقى جاعداي. مەلانيا ترامپ بالالار، تەحنولوگيالار جانە ءبىلىم بەرۋ تاقىرىبىندا ءسوز سويلەيدى. بۇل تۋرالى DW جازدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جۇبايى مەلانيا ترامپ 2-ناۋرىز كۇنى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا ءتوراعالىق ەتەدى. بۇل تۋرالى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش-تىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى مايك ۋولتتس حابارلادى.
«مەلانيا ترامپ ا ق ش-تىڭ ءبىرىنشى حانىمى رەتىندە العاش رەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە ءتوراعالىق ەتەدى - ءارى بۇل امەريكا كەڭەستەگى ءتوراعالىعىن باستاعان العاشقى كۇنى بولادى»، دەپ جازدى ول. «ب ۇ ۇ-نى قايتادان ۇلى ەتەيىك!»، دەپ قوستى ۋولتس.
مەلانيا ترامپتىڭ كەڭسەسىندە ونىڭ بايانداماسى «قاقتىعىس جاعدايىنداعى بالالار، تەحنولوگيالار جانە ءبىلىم بەرۋ» تاقىرىبىنا ارنالاتىنى ناقتىلاندى. نەگىزگى باسىمدىق ءبىلىم بەرۋدى الەم بويىنشا توزىمدىلىك پەن بەيبىتشىلىكتى ىلگەرىلەتۋدىڭ قۇرالى رەتىندە قاراستىرۋعا بەرىلەدى.
مەلانيا ترامپ بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ ۋكرايناعا قارسى باسقىنشىلىعى بارىسىندا اكەتىلگەن ۋكراينالىق بالالاردى كييەۆكە قايتارۋ ماسەلەسىن قولداپ سويلەگەن ەدى.
«ب ۇ ۇ وكىلىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل 15 مۇشەدەن تۇراتىن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قازىرگى الەمدىك كوشباسشىنىڭ جۇبايى العاش رەت ءتوراعالىق ەتەتىن جاعداي بولماق»، دەپ حابارلادى Reuters اگەنتتىگى.
ادەتتە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىستارىنا روتاتسيا بويىنشا ەلدىڭ ەلشىسى نەمەسە جوعارى لاۋازىمدى ءمينيسترى ءتوراعالىق ەتەدى.
بۇرىنعى ا ق ش ءبىرىنشى حانىمى ەلەونورا رۋزۆەلت ب ۇ ۇ اياسىندا ادام قۇقىقتارىنىڭ جالپىعا بىردەي دەكلاراتسياسى جوباسىن ازىرلەۋگە اتسالىسقانىن The Guardian گازەتى دە ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، اقپان ايىنىڭ باسىندا مەلانيا ترامپ تۋرالى فيلمنىڭ پرەمەراسى كورەرمەنسىز ءوتىپ، ساتسىزدىككە ۇشىرادى.