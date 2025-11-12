تاريحي ەسكەرتكىشتەر جالعا بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - استانادا قالالىق ماڭىزى بار تاريحي-مادەني ەسكەرتكىشتەردى جالعا الىپ پايدالانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ، بۇگىن قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا تالقىلاندى.
استانا قالاسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاڭاباي مەيىرمانقۇلوۆ ءماسليحات وتىرىسىندا:
سىزدەردىڭ نازارىڭىزعا تاريحي-مادەني ەسكەرتكىشتەردى جالعا بەرۋ اقىسىن بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم جوباسى ۇسىنىلادى. بۇل باستاما پرەمەر-ءمينيستردىڭ 2025-جىلعى 13-تامىزداعى وكىمىمەن جانە 2025-جىلعى 17-شىلدەدەگى زاڭدارعا نەگىزدەلگەن، - دەدى.
قازىرگى تاڭدا ەلوردادا جەرگىلىكتى ماڭىزى بار 43 تاريحي-مادەني ەسكەرتكىش بار. ولاردىڭ ىشىندە 26 قالا قۇرىلىسى مەن ساۋلەت ەسكەرتكىشى، 7 مونۋمەنتتىك ەسكەرتكىش بار. تانىمال نىساندار قاتارىندا وكتيابر كينوتەاترى، بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايى، باس مەشىت، كەنەسارى جانە س. سەيفۋللين ەسكەرتكىشتەرى بار.
جالعا الۋ قۇنى ءار ەسكەرتكىشتىڭ تۇرىنە قاراي ءبىر شارشى مەترگە ءبىر ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشپەن ەسەپتەلەدى.
ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ رەتىندە مەيىرمانقۇلوۆ:
جەكە ۇيىمدار مەن مەكەمەلەر ەسكەرتكىش ماڭىندا ءىس-شارا وتكىزگەن جاعدايدا مەملەكەتكە سالىق تولەيدى. مەملەكەتتىك مەكەمەلەر بۇل ەرەجەگە جاتپايدى، - دەدى.
داۋىسقا سالۋ ناتيجەسىندە دەپۋتاتتار ەسكەرتكىشتەردى جالعا بەرۋ باستاماسىن ءبىراۋىزدان قولدادى.