تاريحي رەكورد: الماتى وبلىسىنىڭ بيۋجەت كىرىسى 1 تريلليون تەڭگەدەن استى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسى العاش رەت ءوز تاريحىندا مەملەكەتتىك بيۋجەتكە 1 تريلليون تەڭگەدەن استام ءتۇسىم قاراجات ءتۇسىردى.
بۇل ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمىن، سالىقتىق بازانىڭ كەڭەيۋىن جانە كاسىپكەرلىكتى قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەرى كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
ءوز تاريحىندا العاش رەت الماتى ءوڭىرى مەملەكەتتىك بيۋجەتتىڭ قازىناسىنا قوماقتى قاراجات تۇسىرگەن.
بيىلعى كىرىس 1 تريلليون تەڭگە مەجەسىنەن اسقان.
بۇل - وبلىستىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ ءارى سالىقتىق بازانى كەڭەيتۋ جانە كاسىپكەرلىكتى قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيدى.
بيىلعى جىلدىڭ 11 ايىنىڭ قورىتىندىسىنا نازار سالساق:
قاڭتار-قاراشا ايلارىندا 1 023,4 ميلليارد تەڭگە سالىق پەن تولەمنەن تۇسكەن.
ونىڭ ىشىندە:
• 452,8 ميلليارد تەڭگە - رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە
• 570,5 ميلليارد تەڭگە - جەرگىلىكتى بيۋجەتكە
وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ءوسىم %111,4 (104,4 ميلليارد تەڭگە) قۇرادى.
سوڭعى جىلدارداعى ديناميكا
بيۋجەتتىڭ كىرىس بولىگى تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى:
• 2021-جىلى - 666,8 ميلليارد تەڭگە
• 2025-جىلى - 1 - تەڭگەدەن استى
بەس جىل ىشىندە ءوسىم 1,5 ەسەدەن استى.
بۇل وڭىرگە نە بەرەدى؟
تۇسىمدەردىڭ ارتۋى مىنا باعىتتاردى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى:
• ەكونوميكانى دامىتۋعا،
• الەۋمەتتىك باعدارلامالاردى كەڭەيتۋگە،
• باسىم جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا 2025-جىلعى بيۋجەتكە تۇزەتۋ ەنگىزىلدى.
الماتى ەكونوميكا جانە قارجى باسقارماسىنىڭ باسشىسى باۋىرجان قۇدايبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇزەتۋ وسى جىلعى قارجى ناتيجەلەرىنە سايكەس بيۋجەت قاراجاتىن تيىمدىرەك بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.