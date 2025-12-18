تاريحي-مادەني مۇرانى قورعاۋ سالاسىنداعى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسى جەتىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ەكى وقىلىمدا قارالىپ، ماقۇلداندى
زاڭنىڭ ماقساتى - تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن جانە ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرىن قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ.
سەناتور ايگۇل قاپباروۆا قۇجاتتىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىنە توقتالدى. بۇل رەتتە، تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى قىزمەتتى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ەسكەرىلگەن. 5 جىل مەرزىمگە ليتسەنزيانىڭ ەكى ءتۇرىن بەرۋ كوزدەلەدى. ءبىرىنشىسى - تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىندە عىلىمي-رەستاۆراتسيالاۋ جۇمىستارىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى قىزمەت، ەكىنشىسى - ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى قىزمەت.
سونىمەن قاتار، ۇلتتىق ارحەولوگيالىق قىزمەتتى قۇرۋ جانە ونىڭ جۇمىسىن رەگلامەنتتەۋ قاراستىرىلعان. ارحەولوگيالىق جۇمىستار بارىسىندا انىقتالعان تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرى تۋرالى مالىمەتتەردى جيناقتاۋ ءۇشىن ارحەولوگيالىق جۇمىستار بويىنشا ءبىرىڭعاي اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيەنى قۇرۋ ەسكەرىلگەن.
اتاپ ايتقاندا، زاڭدا مىناداي جاڭاشىلدىقتاردى ەنگىزۋ كوزدەلگەن:
- تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ ماقساتىندا جەر ۋچاسكەلەرىن بەرۋ جانە جەردى پايدالانۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ؛
- ارحەولوگيالىق ولجالار مەن ارحەولوگيالىق ماتەريالداردى بەرۋ، ساقتاۋ جانە پايدالانۋ ءتارتىبىن رەتتەۋ؛
- جالپى ارحەولوگيالىق ولجالار مەن ارحەولوگيالىق ماتەريالداردى ورتالىقتاندىرىپ جيناۋ، شوعىرلاندىرۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن جالپى ارحەولوگيالىق ولجالار مەن ارحەولوگيالىق ماتەريالداردىڭ مەملەكەتتىك قورى مەن ۇلتتىق دەپوزيتارييىن قۇرۋ؛
- ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى ولاردىڭ ەرەكشەلىگى مەن قارجىلاندىرۋ تەتىگىن ەسكەرە وتىرىپ، جوسپاردان تىس جانە جوسپارلى ارحەولوگيالىق جۇمىستارعا ءبولۋ؛
- تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى جۇمىس ىستەپ تۇرعان ۇيىمدار قىزمەتىنىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبىن ايقىنداۋ؛
- ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋ كەزىندە تەحنيكالىق قۇرالداردى پايدالانۋ ءتارتىبىن رەتتەۋ؛
- ارحەولوگيالىق جۇمىستار بارىسىندا انىقتالعان تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرى ءۇشىن قورعاۋ ايماقتارىن بەلگىلەۋ.
بۇدان باسقا، زاڭدا كامەلەتكە تولماعاندارعا ءبىلىم بەرۋ جانە ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى نورمالار قامتىلعان.
بيىل قازان ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسى تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋدى كوزدەيتىن زاڭدى تالقىلاعانىن جازعان ەدىك.