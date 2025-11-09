تاريحي جەڭىس: قازاقستاندىق اۆتوكوماندا الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. قازاقپارات - Artline Kazakhstan كومانداسى Lamborghini Super Trofeo سەرياسىنىڭ الەمدىك فينالىندا توپ جارىپ، تاريحي جەتىستىككە قول جەتكىزدى.
يتاليانىڭ ميسانو اۆتودرومىندا وتكەن بايراقتى باسەكەدە شوتا ابحازاۆا مەن ەگور ورۋدجيەۆ Pro-Am ساناتىندا ونەر كورسەتتى. ولار 50 مينۋتقا سوزىلعان تارتىستى دودادا الدىڭعى قاتاردان كورىنىپ، جارىس اياقتالۋعا 16 مينۋت قالعاندا كوش باستادى.
الايدا قارسىلاستار كولىكتەرىنىڭ سوقتىعىسۋىنا بايلانىستى جارىس «Safety car» رەجيمىنە ءوتىپ، بارلىق قاتىسۋشىنىڭ جىلدامدىعى شەكتەلدى. بۇل كوماندانىڭ باسىمدىلىقتى ۇلعايتۋ مۇمكىندىگىنەن ايىردى. سوڭعى مينۋتتاردا وتانداستارىمىز قارسىلاسقا جول بەرىپ، مارە سىزىعىن ەكىنشى بولىپ كەستى.
قورىتىندىسىندا تورەشىلەر الدىڭعى ورىندا كەلگەن ەكى كومانداعا ەرەجە بۇزعانى ءۇشىن ايىپ ۋاقىتىن قوستى. سول سەبەپتى، Artline Kazakhstan كومانداسىنا 10 سەكۋند ايىپ ۋاقىتى قوسىلىپ، ولار ءتورتىنشى ورىنعا سىرعىدى.
قازاقستاندىق تاراپتىڭ شاعىمىنان كەيىن تورەشىلەر شەشىمى قايتا قارالىپ، Artline Kazakhstan كومانداسى فينالدىڭ جەڭىمپازى دەپ تانىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Artline Kazakhstan كومانداسى ەۋروپا فينالىندا ەكىنشى ورىن العان بولاتىن.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى