تاريحي شەشىم: وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءاربىر قاتىسۋشىسى ح و ك گرانتىن الادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتى (ح و ك) سپورتشىلاردى قولداۋعا ارنالعان جاڭا باعدارلامانىڭ ىسكە قوسىلعانىن جاريالادى.
ەندى تاريحتا العاش رەت وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءاربىر قاتىسۋشىسى 10000 ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى Fit for the Future Olympian Grant گرانتىن الۋعا ۇمىتكەر بولا الادى. بۇل تۋرالى ق ر ۇ و ك جاريالادى.
بۇل شەشىم شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىنداعى ح و ك- تىڭ 146-سەسسياسىندا جاريالاندى. گرانتتى العاش بولىپ 2026-جىلى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ قاتىسۋشىلارى الادى.
جاڭا باستاما سپورتشىلاردىڭ مانسابىن ۇزاق مەرزىمدى دامىتۋعا جانە سپورتتىق جولىن اياقتاعاننان كەيىنگى بەيىمدەلۋىنە قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان «Fit for the Future» ستراتەگيالىق باعدارلاماسى اياسىنداعى العاشقى جوبالاردىڭ ءبىرى بولدى.
Fit for the Future Olympian Grant گرانتى قازىرگى قولدانىستاعى قولداۋ باعدارلامالارىن تولىقتىرادى. ءاربىر وليمپيادالىق تسيكلدە شامامەن 14 مىڭ سپورتشى وليمپيادا ويىندارىنا ءار قاتىسقانى ءۇشىن 10 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى گرانتقا ۇمىتكەر بولا الادى. قاراجات ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەردىڭ قولدانىستاعى قۇرىلىمدارى ارقىلى بولىنەدى. ەگەر سپورتشى گرانتقا ءوتىنىم بەرمەسە، وعان بولىنگەن قاراجات قوردا قالىپ، بولاشاق وليمپياداشىلاردى قولداۋعا جۇمسالادى.
سونىمەن قاتار جاڭا باعدارلاما ح و ك- تىڭ ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەرگە، حالىقارالىق سپورت فەدەراتسيالارىنا، وليمپيادا ويىندارىنىڭ ۇيىمداستىرۋ كوميتەتتەرىنە جانە Olympic Solidarity باعدارلاماسى ارقىلى كورسەتىپ وتىرعان قولداۋىنىڭ كولەمىنە اسەر ەتپەيدى.
گرانتتى 2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنان باستاپ Aa ساناتىنداعى اككرەديتاتسيامەن قاتىسقان بارلىق سپورتشىلار الا الادى. ال جاس وسپىرىمدەردىڭ وليمپيادا ويىندارىنىڭ قاتىسۋشىلارى بۇل باعدارلاماعا كىرمەيدى. سونداي-اق سپورتشى دوپينگكە قارسى ەرەجەلەردى، ح و ك ادەپ كودەكسىن، جارىسقا قاتىسۋ تالاپتارىن نەمەسە وليمپيادالىق حارتيانى بۇزباعان بولۋى ءتيىس.
- بۇل گرانت ءاربىر وليمپياداشىعا قولجەتىمدى بولادى. تەك جۇلدەگەرلەرگە نەمەسە بەلگىلى ءبىر ەلدىڭ سپورتشىلارىنا عانا ەمەس. سەبەبى ءاربىر اتلەتتىڭ وليمپياداعا دەيىنگى جولى ەرەكشە. وليمپيادا ارەناسىنا شىعۋ ءۇشىن ولاردىڭ ءارقايسىسى ۇلكەن قيىندىقتاردان ءوتتى، كوپ نارسەدەن باس تارتتى. ونىڭ ارتىندا جىلدار بويعى ەڭبەك، تاباندىلىق جانە ارمانعا دەگەن سەنىم جاتىر. ءبىز بۇل قاراجاتتىڭ جۇلدە ءۇشىن بەرىلمەيتىنىن ەرەكشە اتاپ وتكىمىز كەلەدى. بۇل - وليمپياداشى اتانۋ جولىنداعى قاجىرلى ەڭبەك پەن جانكەشتىلىكتى مويىنداۋدىڭ بەلگىسى. سونداي-اق بۇل وسى جولدى بۇعان دەيىن ءجۇرىپ وتكەن سپورتشىلارعا دەگەن قۇرمەت، - دەدى ح و ك سپورتشىلار كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى پاۋ گازول.
قازىرگى ۋاقىتتا ح و ك ءوتىنىم بەرۋ جانە گرانتتاردى تولەۋ تەتىگىن ازىرلەپ جاتىر. يتالياداعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ قاتىسۋشىلارى ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ وسى جىلدىڭ سوڭىندا باستالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ال العاشقى تولەمدەر 2027-جىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە وليمپيادا كۇنىندە تۋعان 1000 نان استام نارەستەگە سىيلىق تابىستالدى.