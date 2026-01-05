تاريحي دەرەكتەردى قازىرگى ساياساتتىڭ مۇددەسىنە پايدالانۋعا بولمايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - تاريحي دەرەكتەردى قازىرگى ساياساتتىڭ مۇددەسىنە پايدالانۋعا بولمايدى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءازىل ايتا ءبىلۋ جانە تاريحي دەرەكتەردى جەتىك ءبىلۋ ۇلكەن ساياساتتا دا جوعارى باعالانادى. مەن كاسىبي تاريحشى ەمەسپىن. سوندىقتان كوپتىڭ الدىندا وتكەن داۋىرلەرگە قاتىستى تاقىرىپتارعا بارا بەرمەيمىن. ءبىراق تاريحقا قىزىعامىن، كىتاپتار مەن ماقالالار وقيمىن. دەسە دە تاريحي دەرەكتەردى قازىرگى ساياساتتىڭ مۇددەسىنە پايدالانۋعا بولمايدى دەپ سانايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسى رەتتە پرەزيدەنت بەلگىلى جازۋشى، دراماتۋرگ ەدۆارد رادزينسكي وتكەن عاسىرداعى 80- جىلداردىڭ باسىندا ستالين تۋرالى ىرگەلى زەرتتەۋ كىتابىن جازعانىن اتاپ ءوتتى.
- قالامگەردىڭ ەلگە «قايتا قۇرۋ قاھارماندارى» رەتىندە تانىلعان دوستارى «سەنىڭ ستالينىڭ كىمگە قاجەت؟ اشىقتىق پەن دەموكراتيا ءداۋىرى باستالعانىن بىلمەيسىڭ بە؟ ستالينيزم زامانى كەلمەسكە كەتتى» دەپ كەكەتسە كەرەك. سوندا جازۋشى «مەن كىتاپتى جازىپ بىتىرگەن كەزدە جۇرت ستاليننىڭ سۋرەتىن كوتەرىپ الىپ، كوشەدە جۇرەتىن بولادى» دەگەن ەكەن. اقىرى سولاي بولىپ شىقتى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، تاريحتان تالاي نارسەنى ۇيرەنۋگە بولادى، كۇنى كەشە عانا قۋعىندا جۇرگەن جاندار ەرتەڭ-اق ۇلى تۇلعا اتانادى.
- ەسەسىنە، لەنين سىندى كوسەمدەردىڭ ءاجۋاعا اينالۋى وپ-وڭاي، حالىق ونىڭ قاناتتى سوزدەرىن الدەقاشان ۇمىتقان. ال، تروتسكي ءوز ەستەلىكتەرىندە «پارتيامىزدىڭ ەڭ كورنەكتى ورتاقول ادامى» دەپ اتاعان ستاليندى قازىر جۇرت ماداقتايدى، ءتىپتى، «كادر ءبارىن شەشەدى»، «بالا اكەسى ءۇشىن جاۋاپ بەرمەيدى»، «ءومىر قانداي كەرەمەت، ءومىر قانداي كوڭىلدى»، «تابىستان باس اينالۋ»، «گيتلەرلەر كەلەدى- كەتەدى، ال نەمىس حالقى قالا بەرەدى» دەگەن سوزدەرى ءۇشىن ءپىر تۇتادى. وسىنداي تاريحي پارادوكستار بىزدە دە از ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەز كەلگەن ەلدىڭ، سونىڭ ىشىندە ءبىزدىڭ دە ءتول تاريحىمىزدا قايشىلىققا تولى وقيعالار مەن اقيقاتىنان اڭىزى باسىم تۇلعالار جەتىپ ارتىلاتىنىن ايتتى.
- تاريحي دەرەكتەردى بۇرمالاۋ، حالىققا جاساعان ەڭبەگى كۇماندى، ياعني ناقتى مالىمەتتەرمەن نەمەسە قۇجاتتارمەن دالەلدەنبەگەن ادامداردى شامادان تىس ۇلىقتاپ كورسەتۋ - مەن ءۇشىن مۇلدە اقىلعا قونبايتىن نارسە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.