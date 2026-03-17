تاريحي ءسات: اقتوبەلىك جىرشىلار الەم رەكوردىن ورناتتى
اقتوبە. KAZINFORM - ازيا مەن افريكا ەلدەرى بويىنشا GBR الەمدىك رەكوردتار كىتابىنىڭ باس وفيتسەرى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ رەكورد ورناتىلعانىن رەسمي حابارلادى.
اقتوبەدەگى حالىق شىعارماشىلىعى ورتالىعىندا تاريحي ءسات تىركەلدى. «ەر ەدىگە» جىر مەكتەبىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى الەم رەكوردتارى كىتابىنا ەندى. ولار تاۋلىك بويى جىر ايتتى.
- بۇل تازا ادەبي رەكورد. ءبىزدىڭ ارامىزدا ەپوستى بىلەتىن ادام بولمادى. سوندىقتان عالىمداردى جيىپ، «مۇمكىن بە» دەپ سۇراپ، سونى تالدادىق. دايىندىققا ەكى اپتا ۋاقىت كەتتى. سونىمەن بىرگە ارنايى ماماندار جىرلاۋ كەزىندە قاتىسۋى ءتيىس ەدى. وسى تالاپتار ورىندالىپ، كەلدىك. بىرىنشىدەن، جىردىڭ جازبا نۇسقاسى بولۋى ءتيىس. ەكىنشىدەن اۋديو، قاعاز تۇرىندە قوسالقى كومەك بولماۋى ءتيىس. ۇشىنشىدەن، توقتاماۋى ءتيىس. ءۇزىلىستىڭ ءوزى 1 مينۋتتان اسپاۋى ءتيىس. ءۇزىلىس تە دومبىرانىڭ بۇراۋىن كەلتىرۋگە، ورىندىقتاردى اۋىستىرۋعا عانا بەرىلەدى. تورتىنشىدەن، ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلىسسىز بەرىلۋى ءتيىس. بەسىنشىدەن، سيفرلى تۇردە 24 ساعات جازىلۋى كەرەك بولدى. ويتكەنى مۇنى ءبىز 192 ەلگە جاريالايمىز. ءبىر تاۋلىكتە 6 رەت ەسەپ بەردىم. تىكەلەي ەفيرگە دە شىعىپ وتىردىم. ونى تاعى 4 مامان باقىلاپ وتىردى، - دەدى ازيا مەن افريكا ەلدەرى بويىنشا GBR الەمدىك رەكوردتار كىتابىنىڭ باس وفيتسەرى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇيىمداستىرۋ كەزىندە كەمشىلىك، قيىنشىلىق تىركەلمەدى. ءورت ءسوندىرۋ، دارىگەرلەر بريگاداسى جۇمىس ىستەدى. تاماق تانۋ، تىنىعۋ ورنى قاراستىرىلدى.
- بۇل رەكوردتى 36 ادامنان باسقا ۇيىمداستىرۋعا تاعى 13 ادام قاتىستى. كەشە جىر جوباسى ساعات 11:36 دا باستالدى. بۇگىن 11:30 دا حابارلاما كەلدى. جوبا كەزىندە 51 مىڭ جول ايتىلدى. قازاقستاننىڭ باتىسىنىڭ جىردى ورىنداۋ ماقامى باسقاشا ەكەن. جىلدام ايتادى. ءبارى ءساتتى ءوتتى، جىر جوباسى الەمدىك رەكوردتار كىتابىنا ەنەدى، - دەدى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ.