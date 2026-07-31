تاريحي بالۋان تاستاردى ساقتاۋعا باعىتتالعان ۇندەۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق سپورت پەن مادەنيەتتى دامىتۋعا باعىتتالعان «Baluan tas» ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى جانە مادەنيەتى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى، كۇش مادەنيەتىن زەرتتەۋشى ابىلايحان قالنازاروۆ «ءار اۋىل - ءبىر بالۋان تاس» اتتى جالپىحالىقتىق ۇندەۋ جاريالادى.
ۇندەۋدىڭ ماقساتى - قازاقستان اۋماعىنداعى تاريحي بالۋان تاستاردى ىزدەپ تاۋىپ، عىلىمي تۇرعىدان تىركەۋ، ساقتاۋ جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ارقىلى ۇلتتىق ماتەريالدىق مۇرانى كەلەر ۇرپاققا جەتكىزۋ.
ابىلايحان قالنازاروۆتىڭ ايتۋىنشا، بالۋان تاستار - قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى كۇش مادەنيەتىنەن سىر شەرتەتىن بىرەگەي تاريحي جادىگەرلەر. ولار عاسىرلار بويى باتىرلار مەن الىپتاردىڭ كۇش سىناسۋ قۇرالى عانا ەمەس، ۇلتتىق رۋحتىڭ، ەرلىك ءداستۇرىنىڭ جانە تاريحي جادىنىڭ ماتەريالدىق ايعاعى رەتىندە ساقتالىپ كەلگەن.
ۇندەۋدە سوڭعى جىلدارى قۇرىلىس جۇمىستارى، جول سالۋ جانە نەمقۇرايدىلىق سالدارىنان كوپتەگەن بالۋان تاستاردىڭ جويىلىپ نەمەسە جوعالىپ بارا جاتقانى ايتىلىپ، ولاردى قورعاۋ مەن ساقتاۋ قوعامنىڭ ورتاق مىندەتى ەكەنى اتاپ وتىلگەن.
«الىپ تا جىققان، شالىپ تا جىققان» اتام قازاقتىڭ بۇگىنگە جەتكەن ماتەريالدىق- جادىگەرلىك مۇراسى ونسىز دا از. ەڭ بولماسا سولاردىڭ ىشىندە كۇش يەلەرىنىڭ كوزى - بالۋان تاستاردى ساقتاپ قالايىق»، - دەلىنگەن ۇندەۋدە.
قۇجاتتا بىرنەشە جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلە جاتقان «قازاق كۇشىنىڭ كارتاسى» جوباسى تانىستىرىلعان. ونىڭ ماقساتى - قازاقستانداعى جانە تاريحي قازاق قونىستانعان وڭىرلەردەگى بالۋان تاستاردى انىقتاپ، ءبىرىڭعاي عىلىمي دەرەكقور مەن كارتاعا ەنگىزۋ. سونىمەن قاتار ۇندەۋگە بالۋان تاستاردى ىزدەۋ، تىركەۋ، ساقتاۋ جانە ناسيحاتتاۋ بويىنشا ارنايى ادىستەمەلىك نۇسقاۋلىق قوسا بەرىلگەن. وندا تاريحي نىسانداردى انىقتاۋ، ولار تۋرالى دەرەكتەر جيناۋ، تۇعىر-پوستامەنت ورناتۋ، اقپاراتتىق تاقتايشا ازىرلەۋ، تۋريستىك باعىتتارعا ەنگىزۋ جانە جوعالعان مۇرالاردى كوشىرمە ارقىلى قايتا جاڭعىرتۋ ءتارتىبى ۇسىنىلعان. ۇندەۋ اۆتورى ازاماتتاردى تۋعان ولكەسىندەگى بالۋان تاستار تۋرالى مالىمەتتەردى جيناپ، ولاردىڭ ساقتالۋىنا بەلسەندى ۇلەس قوسۋعا شاقىردى.