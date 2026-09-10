تاريحتاعى ەڭ ىستىق تامىز: جەردە تەمپەراتۋرالىق رەكورد تىركەلدى
استانا.قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ تامىزى اۋا رايىن باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق اي بولىپ تىركەلدى.
سونىمەن قاتار ايداعى جاھاندىق ورتاشا تەمپەراتۋرا 2023-جىلعى شىلدەدەگى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جۋىقتادى. جەر بەتىنىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى 16,96 گرادۋسقا جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
Copernicus كليمات قىزمەتىنىڭ دەرەگىنشە، 2026-جىلعى تامىز باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق تامىز بولدى. جاھاندىق ورتاشا تەمپەراتۋرا 1991-2020 -جىلدارداعى قالىپتى كورسەتكىشتەن 0,85 گرادۋسقا جوعارى تىركەلدى.
تامىزداعى تەمپەراتۋرا 2023-جىلعى شىلدەدەگى كورسەتكىشتەن 0,01 گرادۋستان دا از ايىرماشىلىقپەن عانا تومەن بولدى. وسىلايشا، 2026-جىلدىڭ تامىزى تاريحتاعى ەڭ ىستىق ايلار رەيتينگىندە العاشقى ورىنعا شىققان شىلدە 2023 -جىلعى كورسەتكىشپەن ءىس جۇزىندە تەڭەستى.
سونىمەن قاتار تامىزداعى جاھاندىق تەمپەراتۋرا 1850-1900-جىلدارداعى يندۋسترياعا دەيىنگى كەزەڭ دەڭگەيىنەن 1,65 گرادۋسقا جوعارى بولدى. بۇل - 2025 -جىلعى قاراشادان بەرى تەمپەراتۋرا يندۋسترياعا دەيىنگى دەڭگەيدەن قايتادان 1,5 گرادۋسقا اسقان العاشقى اي.
جاھاندىق جىلىنۋ تەك قۇرلىققا اسەر ەتىپ وتىرعان جوق. پوليارلىق ايماقتاردان تىس مۇحيتتارداعى جەر بەتىنىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى تامىزدا 21,07 گرادۋسقا جەتتى. بۇل باقىلاۋ تاريحىنداعى تامىز ايلارى ءۇشىن تىركەلگەن ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
بۇل تەمپەراتۋرا بارلىق ايلار بويىنشا دا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، 2024 -جىلعى ناۋرىزداعى كورسەتكىشپەن تەڭەستى. ال 24-جانە 25-تامىزدا مۇحيت بەتىنىڭ تاۋلىكتىك ورتاشا تەمپەراتۋراسى 21,11 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل باقىلاۋ تاريحىنداعى جاڭا ابسوليۋتتى رەكورد.
Copernicus ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، جوعارى تەمپەراتۋراعا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە پارنيكتىك گازدار شىعارىندىلارى سالدارىنان جالعاسىپ جاتقان جاھاندىق جىلىنۋ جانە تىنىق مۇحيتىنداعى ەل-نينو قۇبىلىسىنىڭ كۇشەيۋى بار.
ەل-نينو جاھاندىق تەمپەراتۋرانىڭ ۋاقىتشا كوتەرىلۋىنە ىقپال ەتۋى مۇمكىن. دەگەنمەن عالىمدار ۇزاق مەرزىمدى جىلىنۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى ادام ارەكەتىنەن تۋىنداعان كليماتتىڭ وزگەرۋى ەكەنىن اتاپ وتىر.
يمپەريال كوللەدجى لوندوندا قىزمەت ەتەتىن كليماتولوگ فريدەريكە وتتونىڭ پىكىرىنشە، ەل-نينو اپتاپ ىستىقتى ودان ءارى كۇشەيتە الادى. الايدا كليماتتىڭ جىلىنۋىنا نەگىزگى اسەر ەتىپ وتىرعان فاكتور - كومىر، مۇناي جانە گاز سياقتى قازبا وتىنداردى جاعۋ.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، ەل-نينو الداعى ايلاردا كۇشەيۋى مۇمكىن. سوندىقتان جەردەگى جوعارى تەمپەراتۋرا ءالى دە ساقتالۋى ىقتيمال.
بۇعان دەيىن 2026-جىلعى شىلدە باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق ەكىنشى شىلدە بولعانى حابارلانعان ەدى. سول كەزدە قازاقستان دا ورتاشا ايلىق تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن ەلدەردىڭ قاتارىنان كورىندى.
مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، 2026-جىلدىڭ تۇتاستاي العاندا تاريحتاعى ەڭ ىستىق جىل بولۋى ىقتيمالدىعى ايتارلىقتاي ارتقان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 10-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادىق.
بايان سۇلەيمەن قىزى