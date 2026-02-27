تاڭەرتەڭ اش قارىنعا سۋ ىشۋدەن پايدا جوق - گاستروەنتەرولوگ
استانا. قازاقپارات - رەسەيلىك گاستروەنتەرولوگ ماريا لوپاتينا تاڭەرتەڭ اش قارىنعا ءبىر ستاقان سۋ ءىشۋ اسقازان-ىشەك جولىن «ىسكە قوسادى» دەگەن تۇسىنىكتىڭ عىلىمي نەگىزى جوق ەكەنىن ايتتى. ول بۇل ادەتتى «پايداسى دالەلدەنبەگەن ادەت» دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ماماننىڭ سوزىنشە، كوپشىلىك ويانعاننان كەيىن سۋ ءىشۋ اس قورىتۋ جۇيەسىن «وياتۋعا» كومەكتەسەدى دەپ ويلايدى. الايدا دالەلدى مەديتسينا تۇرعىسىنان العاندا، اسقازان-ىشەك جولىندا ءدال ءبىر ستاقان سۋمەن عانا وياناتىن ارنايى مەحانيزم جوق.
دارىگەر ىشەك تۇندە دە جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان وعان قوسىمشا بەلگى قاجەت ەمەس. سونىمەن قاتار اشقارىنعا ىشىلگەن سۋ ءناجىستى جۇمسارتىپ، دارەتكە وتىرۋدى وزدىگىنەن جەڭىلدەتپەيدى.
ىشەكتىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن ماڭىزدىسى - تاۋلىك بويى جەتكىلىكتى مولشەردە سۇيىقتىق ءىشۋ. سۋ تاڭەرتەڭ، تۇستە نەمەسە كەشكە ىشىلسە دە، باستىسى - جالپى كولەمى جەتكىلىكتى بولۋى كەرەك. ەگەر ادام كۇن ىشىندە جەتكىلىكتى سۋ تۇتىنسا، ىشەك جۇمىسى دا تۇراقتى بولادى.
ال تاڭعى ۋاقىتتا دارەتكە وتىرۋ قيىنداسا، ونىڭ سەبەبى كوبىنە تاماقتانۋ رەجيمىنە، تاعام كولەمىنىڭ ازدىعىنا، كۇيزەلىسكە، ءومىر سالتىنا نەمەسە كەيبىر دارىلەرگە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.