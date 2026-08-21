تارباعاتاي تاۋلارىندا ارقارلار فوتوتۇزاققا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى تارباعاتاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا ارقارلار فوتوتۇزاققا بىرنەشە رەت ءتۇسىپ قالعان، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۇلتتىق پارك ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، فوتوتۇزاققا تۇسكەن كادرلاردان ارقارلاردىڭ تارباعاتاي تاۋلارىنىڭ بوكتەرىندە ەركىن جۇرگەنىن كورۋگە بولادى.
ارقار - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردىڭ ءبىرى. تارباعاتاي ۇلتتىق پاركى ونىڭ تابيعي مەكەن ەتۋ ورتاسىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى اۋماقتاردىڭ سانالادى.
جۋىردا ۇلتتىق پارك ارقار تۋرالى «قىزىل كىتاپ» ايدارى اياسىندا اقپارات ۇسىنعان بولاتىن. بۇل جولى ماماندار جانۋارلاردى تابيعي ورتادا بەينەلەگەن فوتوتۇزاق كادرلارىن جاريالادى.
فوتوتۇزاقتار جابايى جانۋارلاردىڭ سانىن، قوزعالىسىن جانە تىرشىلىك ەتۋ ەرەكشەلىكتەرىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي باقىلاۋ تابيعي اۋماقتاعى جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ جۇمىستارىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسەدى.
بۇدان بۇرىن تۇركىستاندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن ەكى ارقاردى زاڭسىز اۋلاعاندار ۇستالعانىن جازدىق.