تارازدا زاڭسىز قۇرىلعىلاردى قولدانۋىنا بايلانىستى ستوماتولوگيا قىزمەتى جابىلدى
تاراز. KAZINFORM - ءتىس ەمدەۋ ورنى مەملەكەتتىك رەەستردە تىركەلمەگەن مەديتسينالىق قۇرالداردى قولدانعان.
ەگدە جاستاعى كاسىپكەر، ستوماتولوگيانىڭ يەسى زاڭسىز قۇرىلعىلار قولدانىلعانىن جوققا شىعارمادى. ول سوتتا ءوزىنىڭ كىناسىن تولىق مويىنداپ، كەمشىلىكتەردى جويۋعا ۋادە بەردى.
اكىمشىلىك كودەكس بويىنشا مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىق ءۇشىن 200 ا ە ك (2025 -جىلى - 786,4 مىڭ تەڭگە) كولەمىندە ايىپپۇل، قىزمەتتى توقتاتۋ جانە بۇيىمداردى تاركىلەۋ قاراستىرىلعان.
سوت كاسىپكەردىڭ زەينەت جاسىندا ەكەنىن، كىناسىن مويىنداعانىن، وكىنگەنىن جانە مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتى العاش رەت جاساعانىن ەسكەرىپ، ايىپپۇل مولشەرىن 550 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ازايتتى. دەگەنمەن ستوماتولوگيا قىزمەتى ءبىر ايعا توقتاتىلىپ، تىركەلمەگەن مەديتسينالىق بۇيىمدار تاركىلەندى.
وسىعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ستوماتولوگيالىق كلينيكالاردى ليتسەنزيالاۋ ءتارتىبىن قايتا قارايتىنى تۋرالى جازدىق.