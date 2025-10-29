تارازدا قىزدى ۇرلاپ كەتتى: ءۇش كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م-نىڭ رەسمي وكىلى شىڭعىس الەكەشەۆتىڭ مالىمەتىنشە، تارازدا قىزدى ۇرلادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ءۇش ادام ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
دەرەكتەرگە سايكەس، تەرگەۋ قىلمىستىق كودەكستىڭ 125-1-بابى («نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ») بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ بۇل ارەكەت رەسمي تۇردە قىلمىس ساناتىنا ەنگىزىلگەن. اتالعان باپ بويىنشا جازا رەتىندە 2000 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (2025 -جىلى شامامەن 7,9 ميلليون تەڭگە) دەيىن ايىپپۇل سالۋ نەمەسە ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلعان. ەگەر ءىس اۋىر زارداپتارعا نەمەسە اۋىرلاتاتىن ءمان- جايلارعا يە بولسا، جازا مەرزىمى 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
- ءۇش كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسى ءى ءى م باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. بارلىق كىنالى زاڭعا سايكەس قاتاڭ جاۋاپقا تارتىلادى، - دەدى جامبىل وبلىسىندا بولعان وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن شىڭعىس الەكەشيەۆ.
مينيسترلىك وكىلى جاڭا نورما بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن دا اتاپ ءوتتى.
- ىشكى ىستەر ورگاندارى نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ جانە ازاماتتاردىڭ جەكە باس بوستاندىعىنا قارسى كەز كەلگەن ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قاتاڭ شارالار قابىلدايدى. جازا بۇلتارتپاستىعى قاعيداسى تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن اپتادا جامبىل وبلىسىندا قىزدى جۇرت كوزىنشە ۇرلاپ كەتكەن وقيعا تىركەلگەن بولاتىن.