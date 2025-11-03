تارازدا ماس كۇيىندە كولىك تىزگىندەگەن جۇرگىزۋشى پوليتسيامەن جارىسپاق بولدى
تاراز. KAZINFORM - جول قوزعالىسىنا قاۋىپ توندىرەتىن BMW كولىگى پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجىنىڭ نازارىنا ىلىككەن. زاڭ تالابىنا ساي جول ساقشىلارى كولىكتى توقتاتۋعا ارەكەتتەنگەن، الايدا تارتىپكە باعىنباعان جۇرگىزۋشى بوي تاسالاپ، قاشىپ كەتۋگە تىرىسقان. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
- قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرى كولىكتى توقتاتىپ، جۇرگىزۋشىنى ۇستادى. تەكسەرۋ بارىسىندا ەر ادامنىڭ الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە بولعانى انىقتالدى. ونىڭ ارەكەتى اۋىر زارداپتارعا اكەلۋى مۇمكىن ەدى، الايدا پوليتسەيلەردىڭ قىراعىلىعى مەن كاسىبيلىگىنىڭ ارقاسىندا توقتاۋ بولدى. جۇرگىزۋشىگە كولىكتى ماس كۇيدە باسقارعانى، پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ زاڭدى تالابىنا باعىنباعانى جانە قارسى باعىتقا شىققانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۆتوكولىك ارنايى ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن اقتوبەدە جولدى كەسىپ وتپەك بولعان ستۋدەنتتى كولىك قاعىپ، كوز جۇمدى.