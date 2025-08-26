تارازدا شۋلى ساۋدا ورتالىعى سوت شەشىمىمەن وقشاۋلانادى
تاراز. KAZINFORM - قالاداعى ءبىر عيماراتتىڭ تۇرعىندارى ساۋدا نىسانىنىڭ رۇقسات ەتىلگەن شۋ دەڭگەيىنەن اسىپ، تىنىشتىقتى بۇزىپ وتىرعانىن دالەلدەدى. ەندى كاسىپكەرلەر جابدىقتاردى وقشاۋلاپ، تۇرعىندار شىعىنىن وتەۋگە مىندەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
تاراز قالالىق سوتىندا قالا تۇرعىنىنىڭ زاڭدى تۇلعاعا قاتىستى ارىزى بويىنشا سوت وتىرىسى اياقتالدى. ول زەينەتكەرلەردىڭ ۇيىقتاۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، تۇرعىنداردىڭ قالىپتى دەمالۋ قۇقىعىن بۇزعان ساۋدا ورتالىعىنان شىققان شۋدى جويۋدى تالاپ ەتتى.
تۇرعىنداردىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارعا جازعان ارىزدارىنان ەش ناتيجە شىقپاعان. الايدا، سوتتا تۇرعىندار جۇرگىزگەن ساراپتاما شەشۋشى دالەل بولدى، ول رۇقسات ەتىلگەن شۋ دەڭگەيىنەن اسىپ، 49,5 د ب قۇرادى (نورما 40 د ب).
تاتۋلاسۋ ءراسىمىنىڭ ناتيجەسىندە تاراپتار بىتىمگەرشىلىك كەلىسىمگە كەلدى. جاۋاپكەر تالاپكەرگە ساراپتاما جۇرگىزۋگە جۇمساعان 84 مىڭ تەڭگە شىعىندى وتەۋگە جانە شۋدىڭ كوزى - جابدىقتىڭ دىبىسوقشاۋلاعىشىن جاساۋعا مىندەتتەندى. ءوز كەزەگىندە تالاپكەر قوسىمشا تالاپتاردان باس تارتتى.
سوت بىتىمگەرشىلىك كەلىسىمدى بەكىتتى. ءىس توقتاتىلىپ، تالاپكەرگە تولەنگەن مەملەكەتتىك باج قايتارىلدى.
