تارازدا بىرنەشە رەت الاياقتىق جاساعان شەتەلدىك ازامات ەلدەن شىعارىلدى
تاراز. KAZINFORM - جەرگىلىكتى پوليتسەيلەر بۇرىن سوتتى بولعان شەتەلدىك ازاماتتى ەلدەن شىعارۋ تۋرالى ءوتىنىش ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى تاراز قالالىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءازىربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ەكى جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن جامبىل وبلىسىندا ءبىرقاتار الاياقتىق ارەكەتتەرگە بارعان. 2023 -جىلى تاراز قالالىق № 2-سوتى ونى قىلمىسى ءۇشىن كىنالى دەپ تاپتى.
تاياۋدا قالالىق پوليتسيا باسقارماسى ەكىنشى رەت سوتقا شاعىم ءتۇسىردى. شەتەلدىكتى قازاقستاننان شىعارىپ جىبەرۋ تۋرالى ازاماتتىق ءىس قارالدى. پوليتسەيلەردىڭ ايتۋىنشا، ەر ادام قوعامدىق تارتىپكە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
سوتتالۋشىنىڭ ءوزى ەشقانداي قارسىلىق بىلدىرگەن جوق. ول قازاقستاندا وتباسى مەن تۋىستارىنىڭ جوقتىعىن، سوندىقتان ءوتىنىشتىڭ قاناعاتتاندىرىلۋىنا قارسى ەمەس ەكەنىن ايتتى.
سوت ق ر شەتەلدىكتەردىڭ قۇقىقتىق جاعدايى تۋرالى زاڭىنا سايكەس، تالاپتى قاناعاتتاندىرىپ، ەر ادامدى بەس كۇن ىشىندە قازاقستاننان كەتۋگە مىندەتتەدى.