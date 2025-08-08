تارازدا بەلگىسىز ادام سۋ قويماسىنىڭ شليۋزىن اشىپ، ونداعان ءۇيدى سۋ باستى
استانا. KAZINFORM - تاراز قالاسىندا بەلگىسىز ادامنىڭ رۇقساتسىز «زەربۇلاك» كولىنە تيەسىلى شليۋزدى اشۋى سالدارىنان سۋارمالى كانالدارعا شامادان تىس سۋ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان بىرنەشە كوشە سۋ استىندا قالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
وقيعا 7-تامىز كۇنى كەشكى ساعات 20:35 شاماسىندا بولعان. بەلگىسىز بىرەۋ سۋارۋ كانالىنا شليۋزدى اشىپ جىبەرگەن. سونىڭ سالدارىنان دوستويەۆسكي، جۋانىشەۆ، ۇلبيكە اقىن كوشەلەرىندەگى اۋلالار مەن نيەتقاليەۆ جانە بولتىرىك شەشەن كوشەلەرىندەگى كەيبىر ۇيلەردى سۋ باسقان.
- كورشىلەرىمىزدىڭ ۇيىندە سۋ 30 سانتيمەترگە دەيىن كوتەرىلدى. ءبىزدىڭ دە ءۇي مەن مونشامىزعا سۋ كىرىپ كەتتى، - دەيدى زەينەتكەر سۆەتلانا گەرينگ.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، بارلىعى 30 تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىن جانە 2 جەرتولە بولمەسىن سۋ باسقان. دەگەنمەن ۇيلەردىڭ ىشكى بولمەلەرىنە سۋ كىرمەگەن.
توتەنشە جاعداي جەدەل تۇردە باقىلاۋعا الىندى. الدىمەن شليۋزدەر جابىلىپ، سۋ اعىنى توقتاتىلدى. كەيىن جامبىل وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قۇتقارۋشىلارى مەن «جامبىل- سۋ» مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سۋ تارتۋ جۇمىستارىنا كىرىستى. بارلىعى 25 مامان جۇمىلدىرىلدى جانە 12 تەحنيكا، ونىڭ ىشىندە 5 موتوپومپا قولدانىلدى.