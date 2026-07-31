KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تارازدا دريفت جاساعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى

    استانا. KAZINFORM - تاراز قالاسىندا قوعامدىق جولدا دريفت جاساعان 22 جاستاعى BMW اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى بەس تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى. بۇل تۋرالى Polisia.kz حابارلادى.

    дрифт
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا انىقتاعان.

    بەلگىلى بولعانداي، جۇرگىزۋشى قالا كوشەلەرىنىڭ بىرىندە دريفت جاساپ، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرگەن. سونداي-اق تۇنگى تىنىشتىقتى بۇزىپ، جول جابىنىنا زاقىم كەلتىرگەن.

    سوت شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشى كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان بەس تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ جازاسى تاعايىندالدى.

    - ورتاق پايدالانىلاتىن اۆتوموبيل جولدارىندا دريفت جاساۋ - قىزىق كورىنىس ەمەس، بۇل اينالاداعى ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن زاڭ بۇزۋشىلىق. مۇنداي ءاربىر دەرەك جەدەل تۇردە انىقتالىپ، كىنالىلەر قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور