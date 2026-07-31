تارازدا دريفت جاساعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - تاراز قالاسىندا قوعامدىق جولدا دريفت جاساعان 22 جاستاعى BMW اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى بەس تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى. بۇل تۋرالى Polisia.kz حابارلادى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا انىقتاعان.
بەلگىلى بولعانداي، جۇرگىزۋشى قالا كوشەلەرىنىڭ بىرىندە دريفت جاساپ، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرگەن. سونداي-اق تۇنگى تىنىشتىقتى بۇزىپ، جول جابىنىنا زاقىم كەلتىرگەن.
سوت شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشى كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان بەس تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ جازاسى تاعايىندالدى.
- ورتاق پايدالانىلاتىن اۆتوموبيل جولدارىندا دريفت جاساۋ - قىزىق كورىنىس ەمەس، بۇل اينالاداعى ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن زاڭ بۇزۋشىلىق. مۇنداي ءاربىر دەرەك جەدەل تۇردە انىقتالىپ، كىنالىلەر قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا.