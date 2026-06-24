تارازدا قىز الىپ قاشقان ءۇش ادام سوتتالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ ءۇش تۇرعىنى تارازدا قىز الىپ قاشقانى ءۇشىن سوتتالدى.
ءمان-جايى
بىلتىر قازاندا تاراز قالاسىندا الماتى وبلىسىنىڭ ءۇش تۇرعىنى جامبىل وبلىسىنىڭ 19 جاستاعى تۇرعىنىن نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ ماقساتىندا الىپ قاشقان.
بۇل دەرەككە قاتىستى اۋليەاتا اۋدانىنىڭ پوليتسيا ءبولىمى ق ر ق ك- ءنىڭ 125-1-بابى 2-بولىگى 1) جانە 4) تارماقتارى بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستاعان.
تەرگەۋ بارىسىندا جابىرلەنۋشى بەس جىلدان اسا ۋاقىت بويى الىپ قاشۋدى ۇيىمداستىرعان اداممەن جاقىن قارىم-قاتىناستا بولعانى، الايدا وعان تۇرمىسقا شىعۋدان باس تارتقانى انىقتالعان.
قىز بىرنەشە مارتە باس تارتقانىنا قاراماستان، ەر ادام ونى الىپ قاشۋدى ۇيعارىپ، قىلمىس جاساۋعا تانىستارىن تارتقان. وسىلايشا، الدىن الا ءسوز بايلاسقان ءۇش كۇدىكتى كۇش قولدانىپ، كۇندىز جابىرلەنۋشىنى الىپ كەتكەن.
سوت تالقىلاۋى بارىسىندا ايىپتالۋشىلاردىڭ كىناسى تولىق دالەلدەنگەن.
تاراز قالاسىنىڭ 2-سوتىنىڭ ۇكىمىمەن ولار ادامدى نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ ماقساتىندا الىپ قاشقانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلعان. ءارقايسىنا ءۇش جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعان. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.