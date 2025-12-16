11:06, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
تار كيىم اعزاعا قالاي اسەر ەتەدى؟
استانا. قازاقپارات - پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى ۆياچەسلاۆ ارتيشەۆ تىم تار كيىمنىڭ دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەتىنىن ايتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
- تار ءىش كيىم نەسىمەن زيان؟
- تىم تار ءتوستارتقىش تەرىنى تىتىركەندىرەدى، قان تامىرلارىن قىسادى، ارقا بۇلشىق ەتىنە تۇسەتىن جۇكتەمە بالانسىن بۇزادى. سول سەبەپتى ۋاقىت وتە كەلە بۇلشىق ەت جيىرىلىپ، قوزعالىسى شەكتەلەدى. تار ءىش كيىم بەل مەن مىقىندى عانا قىسىپ قويمايدى، سونىمەن قاتار اياقتاعى قان اينالىمىن بۇزادى، اياق-قولدى ۇيىتىپ، ىسىندىرەدى.
- تار شالبار نەسىمەن زيان؟
- تار شالبار، دجينسى ءىشتى قىسىپ، اس قورىتۋ ورگاندارىنىڭ جۇمىسىن بۇزادى.
- تار اياق كيىم مەن تار شۇلىق نەسىمەن زيان؟
- اياقتى قىساتىن تار اياق كيىم نەمەسە رەزەڭكەلى شۇلىق تابانداعى قان اينالىمىن بۇزىپ، ىسىندىرەدى.