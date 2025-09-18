تاڭقۋراي جاپىراعىنىڭ بۇرىن بەيمالىم بولعان قۇپياسى انىقتالدى
تاڭقۋراي جاپىراعىنان دايىندالعان شاي ءتاتتى تاعامداردان كەيىن قانداعى قانت پەن ينسۋلين دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋىن باياۋلاتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل تۋرالى ۇلى بريتانياداعى رەدينگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى مالىمدەدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nutrients جۋرنالىندا جاريالاندى.
ەكسپەريمەنتكە 12 ەر ادام مەن 10 ايەل قاتىستى. ولارعا گليۋكوزا نەمەسە ساحاروزا (اسحانالىق قانت) بەرىلىپ، كەيبىرىنە قوسا 10 گرام تاڭقۋراي جاپىراعى شايى ۇسىنىلدى. كەلەسى ەكى ساعات بويى قاتىسۋشىلاردىڭ قانداعى قانت پەن ينسۋلين دەڭگەيى تۇراقتى تۇردە ولشەنىپ وتىردى.
تالداۋ ناتيجەسىندە ساحاروزانى تاڭقۋراي شايىمەن بىرگە ىشكەندەردە قانداعى قانتتىڭ ءوسۋى الدەقايدا باياۋ بولعانى انىقتالدى. تاتتىدەن كەيىنگى 15 مينۋتتا كورسەتكىشتەر ورتا ەسەپپەن %25 عا تومەن بولسا، جارتى ساعاتتان سوڭ %44 عا دەيىن تومەندەگەن. ينسۋلين دەڭگەيى دە 15، 30 جانە 60 مينۋتتا باقىلاۋ توبىمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي تومەن بولدى. ال گليۋكوزانى ىشكەندەردە مۇنداي اسەر بايقالمادى.
عالىمدار مۇنى شاي قۇرامىنداعى پوليفەنولدارمەن تۇسىندىرەدى. اسىرەسە ەللاگ قىشقىلىنىڭ ءرولى ەرەكشە: ول اس قورىتۋ فەرمەنتتەرىنىڭ جۇمىسىن باسەڭدەتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، تاڭقۋراي شايى نەگىزىنەن كۇردەلى قانتتارعا، ساحاروزا سياقتى قوسىلىستارعا اسەر ەتەدى.
بۇل زەرتتەۋ تاڭقۋراي جاپىراعى شايىنىڭ قانداعى قانت پەن ينسۋلين دەڭگەيىن تومەندەتەتىنىن كلينيكالىق تۇرعىدا العاش رەت دالەلدەدى. كەلەسى كەزەڭدە عالىمدار مۇنداي اسەردى پرەديابەت پەن 2- ءتيپتى قانت ديابەتى بار ادامدار اراسىندا تەكسەرمەك. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي شاي مەتابوليكالىق دەنساۋلىقتى قولداۋدىڭ قاراپايىم ءارى قولجەتىمدى تاسىلىنە اينالۋى مۇمكىن.