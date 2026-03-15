تانىمال رەجيسسەردىڭ تازى تۋرالى دەرەكتى فيلمى جارىققا شىقتى
الماتى. KAZINFORM - رەجيسسەر قانات بەيسەكەيەۆ قازاقستانداعى اڭشىلىق پەن قازاقى يت تۇقىمىن ساقتاپ جۇرگەن جاندارعا ارنالعان «تازى» دەرەكتى فيلمىن كورەرمەنگە ۇسىندى.
فيلمنىڭ باستى كەيىپكەرى - راشيد اتامبايەۆ. ول كوپ جىلدان بەرى قازاقى تازىنىڭ تۇقىمىن ءوسىرىپ، ونىڭ تازالىعىن ساقتاۋعا اتسالىسىپ جۇرگەن جاناشىرلاردىڭ ءبىرى. راشيد ءۇشىن بۇل جاي عانا ەرمەك ەمەس، يت باپتاۋ - ءومىرىنىڭ بولىگىنە اينالعان. ول مۇنى ۇلتتىق مۇراعا دەگەن جەكە جاۋاپكەرشىلىگى دەپ تۇسىنەدى.
فيلمدە كەيىپكەردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنەن كورىنىستەر بار: ول يتتەرىمەن ۋاقىت وتكىزەدى، اڭعا شىعىپ، جارىستارعا قاتىسادى. راشيد اتامبايەۆ ەڭبەكشىقازاق اۋدانىنداعى باقتاردىڭ بىرىندە باسقارۋشى بولىپ قىزمەت ەتەدى. تۋىندىدا ول تازىعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن اقتارىلا ايتىپ، باسىنان وتكەن قيىن ساتتەرىمەن بولىسەدى جانە وسى اسىل تۇقىمدى يتتەردىڭ ارقاسىندا تىعىرىقتان شىققانىن جاسىرمايدى.
- تازى - مەن ءۇشىن اسا ماڭىزدى. ولار - مەنىڭ اينىماس دوسىم، سەنىمدى كومەكشىم، ءتىپتى جان دۇنيەم دەسەم دە بولادى. ولاردى ءوز وتباسىمداي كورەمىن. وسى يتتەردىڭ ارقاسىندا تابيعاتقا جاقىنداي ءتۇستىم: بۇرىن قىر مەن تاۋدان قاشسام، قازىر ونى شىن جۇرەكپەن جاقسى كورەمىن، - دەيدى كەيىپكەر.
راشيد اتامبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ول تازى ءوسىرۋدى 2017 -جىلى باستاعان. باسىندا بۇل ىسپەن مىقتاپ اينالىسامىن دەگەن ويى بولماپتى. الايدا ءبىر كۇنى باعىنا تازى ەرىپ كەلەدى. كۇنى بويى قاسىندا بولعان ءيتتى ول قالدىرۋعا بەل بۋعان.
- اتىن بەرەكە دەپ قويدىق. ول مەنىڭ العاشقى تازىم بولدى. ۋاقىت وتە كەلە كۇشىكتەپ، شارۋاشىلىعىم كەڭەيدى. قازىر قولىمدا 21 يت بار. ولاردى اڭعا قوسامىن، كۇندە وزىممەن بىرگە باققا اپارامىن. كەيبىرىمەن كورمەلەرگە، شىرعا تارتۋ سياقتى جارىستارعا قاتىسامىن. تازى - وتە جۋاس ءارى اقىلدى جانۋار، ءبىراق اڭعا شىققاندا مىنەزى كىلت وزگەرىپ، ناعىز بولمىسىن كورسەتەدى. ولاردى باعۋ وڭاي ەمەس: ايىنا جەم- شوبىنە، ياعني ەت پەن قوسىمشا ازىعىنا شامامەن 100 مىڭ تەڭگە جۇمسالادى، - دەدى ول.
رەجيسسەر قانات بەيسەكەيەۆ بۇل ءفيلمدى ءتۇسىرۋ يدەياسى وسىدان 5 جىل بۇرىن تۋعانىن ايتتى. باسىندا ول «جەتى قازىنا» تۋرالى توپتاما ءتۇسىرۋدى جوسپارلاعان. كەيىن تازىنى كورگەندە، وسى تۇقىم مەن ونى وسىرۋشىلەرگە ارناپ بولەك فيلم تۇسىرۋگە بەل بايلاپتى.
- بەس جىل بۇرىن كەيىپكەر ىزدەپ ءجۇرىپ راشيدپەن تانىستىق. سول ساتتە-اق فيلمدى وسى كىسى تۋرالى ءتۇسىرۋ كەرەك ەكەنىن ءتۇسىندىم. ول - كوپتەگەن وتانداسىمىز سياقتى كۇندەلىكتى تىرشىلىگىن كەشىپ، قيىندىقتارمەن بەتپە- بەت كەلىپ جۇرگەن قاراپايىم قازاق. ءبىراق ونىڭ جانىن سالىپ اينالىساتىن ءىسى بار، ول - قازاقتىڭ قۇماي تازىسى. ءبىزدىڭ تۋىندى - بۇل تۇقىمدى زەرتتەيتىن عىلىمي ەڭبەك ەمەس، بۇل يتكە شىن كوڭىلىمەن بەرىلگەن جان تۋرالى كوركەم- دەرەكتى حيكايا، - دەدى رەجيسسەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، فيلمنىڭ باستى ماقساتى - ادامدارعا ءتورت اياقتى دوستارىنا مەيىرىممەن قاراۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتۋ جانە ۇلتتىق قۇندىلىعىمىزدى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ۇعىندىرۋ. رەجيسسەر تۇسىرىلىمنەن كەيىن ءوزىنىڭ دە ءۇش تازى اسىراپ العانىن ايتتى. ءتىپتى ونىڭ ءبىرى ۇلىنىڭ ەڭ جاقىن دوسىنا اينالىپ، رەجيسسەردىڭ وزىنە دە جاڭا سەرپىن بەرگەن ەكەن.
فيلم ءتۇسىرىلىمى ءۇش ايعا سوزىلعانىمەن، دايىندىق كەزەڭى الدەقايدا كوپ ۋاقىتتى العان. قازىر تۋىندى ستريمينگتىك پلاتفورمالاردا كورەرمەنگە جول تارتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تازى مەن توبەت تۋرالى عىلىمي دەرەكتەر ءبىر بازادا جيناقتالاتىنىن جازعانبىز.