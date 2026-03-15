ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:42, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تانىمال قىتايلىق بۇركىتشى قىز ماڭعىستاۋعا امال مەرەكەسىنە ارنايى كەلدى

    اقتاۋ. KAZINFORM - قىتايلىق تانىمال بلوگەر Taotaoaima ماڭعىستاۋ وڭىرىنە ارنايى كەلىپ، قازاقتىڭ كونە ءداستۇرى - امال مەرەكەسىن ءوز كوزىمەن كوردى.

    бүркітші қыз
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    ول بۇل ەرەكشە مەرەكەنى العاش رەت تاماشالاپ، حالىقتىڭ ءبىر- بىرىمەن كورىسىپ، اقجارما تىلەك ايتىپ جاتقان ساتتەرىنە قاتتى اسەرلەنگەنىن ايتتى.

    - قازاق حالقىنىڭ قوناقجايلىلىعىنا جانە ۇلتتىق داستۇرلەردىڭ ءالى كۇنگە دەيىن ساقتالىپ كەلە جاتقانىنا ءتانتى بولدىم، - دەدى Taotaoaima.

    ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋ حالقى 14-ناۋرىز - امال مەرەكەسىن اتاپ ءوتىپ جاتىر. وتپان تاۋدىڭ باسىندا 30 دان استام اعاش ءۇي تىگىلىپ، شامامەن 5 مىڭعا جۋىق ادام جينالدى. الىس- جاقىن شەت ەلدەردەن مەيماندار كەلىپ، شارانىڭ ماڭىزدىلىعىن ودان ءارى ارتتىرعان. ءتۇرلى سپورتتىق جارىستار، الامەن بايگە، قۇنان جارىستار ءوتىپ جاتىر.

    امال مەرەكەسىندە جەرگىلىكتى حالىق ءبىر- بىرىمەن كورىسىپ، ءبىر- بىرىنە اقجارما تىلەك ارنايدى. ۇلكەندەر كىشىلەرگە باتا بەرىپ، ەلدى بىرلىككە، ىقتىماققا شاقىرادى.

    تەگ:
    ايماق
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار