تانىمال قىتايلىق بۇركىتشى قىز ماڭعىستاۋعا امال مەرەكەسىنە ارنايى كەلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - قىتايلىق تانىمال بلوگەر Taotaoaima ماڭعىستاۋ وڭىرىنە ارنايى كەلىپ، قازاقتىڭ كونە ءداستۇرى - امال مەرەكەسىن ءوز كوزىمەن كوردى.
ول بۇل ەرەكشە مەرەكەنى العاش رەت تاماشالاپ، حالىقتىڭ ءبىر- بىرىمەن كورىسىپ، اقجارما تىلەك ايتىپ جاتقان ساتتەرىنە قاتتى اسەرلەنگەنىن ايتتى.
- قازاق حالقىنىڭ قوناقجايلىلىعىنا جانە ۇلتتىق داستۇرلەردىڭ ءالى كۇنگە دەيىن ساقتالىپ كەلە جاتقانىنا ءتانتى بولدىم، - دەدى Taotaoaima.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋ حالقى 14-ناۋرىز - امال مەرەكەسىن اتاپ ءوتىپ جاتىر. وتپان تاۋدىڭ باسىندا 30 دان استام اعاش ءۇي تىگىلىپ، شامامەن 5 مىڭعا جۋىق ادام جينالدى. الىس- جاقىن شەت ەلدەردەن مەيماندار كەلىپ، شارانىڭ ماڭىزدىلىعىن ودان ءارى ارتتىرعان. ءتۇرلى سپورتتىق جارىستار، الامەن بايگە، قۇنان جارىستار ءوتىپ جاتىر.
امال مەرەكەسىندە جەرگىلىكتى حالىق ءبىر- بىرىمەن كورىسىپ، ءبىر- بىرىنە اقجارما تىلەك ارنايدى. ۇلكەندەر كىشىلەرگە باتا بەرىپ، ەلدى بىرلىككە، ىقتىماققا شاقىرادى.