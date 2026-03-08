تانىمال قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ ا ق ش- تاعى ءۇيى ورتەنىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى ماديار اشكەيەۆتىڭ (14-1، 7 ك و) لوس-اندجەلەستەگى ۇيىندە ءورت شىقتى.
37 جاستاعى سپورتشى وقيعا ساتىنەن تۇسىرىلگەن كادرلاردى Instagram-پاراقشاسىندا جاريالادى.
اشكەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، ول وتباسىمەن بىرگە دوستارىنا قوناققا كەتەر الدىندا كۇيىك ءيىسىن سەزگەن.
ماديار گاراجدى اشقاندا، ءۇيدىڭ ءبىر بولىگىنە ءورت جايىلعان. بوكسشى وتباسىن دەرەۋ سىرتقا شىعارىپ ۇلگەرگەن.
وقيعا ورنىنا كەلگەن ءورت سوندىرۋشىلەر جالىندى تەز ارادا اۋىزدىقتاپ، ءورتتى سوندىرگەن.
قازىر سپورتشىنىڭ وتباسى ۋاقىتشا دوستارىنىڭ ۇيىندە تۇرىپ جاتىر. بىرنەشە ساعاتتان كەيىن اشكەيەۆ قايتادان وقىرماندارىمەن بايلانىسقا شىعىپ، ورتتەن كەيىنگى جاعدايدى كورسەتتى. سونىمەن قاتار ول ەشكىمنىڭ زارداپ شەكپەگەنىن اتاپ ءوتتى.
كەيبىر وقىرماندار بوكسشىعا كومەك ۇسىنعان، ءتىپتى قاراجات جيناۋ اشۋعا كەڭەس بەرگەن.
ماديار اشكەيەۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟
ماديار اشكەيەۆ - قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ جانە 2014-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك بوكس سەرياسىنىڭ (WSB) قولا جۇلدەگەرى. سونداي-اق، سولتۇستىك امەريكا بوكس فەدەراتسياسىنىڭ (NABF) چەمپيونى جانە NBA (ۇلتتىق بوكس قاۋىمداستىعى) چەمپيونى اتاقتارىنىڭ يەگەرى.
كاسىپقوي رينگتە اشكەيەۆ 15 جەكپە-جەكتىڭ 14 ىندە جەڭىسكە جەتكەن. كەيىنگى ايقاسىن ول 2020-جىلعى جەلتوقساندا وتكىزىپ، امەريكالىق چارلز كونۋەللدەن جەڭىلىپ، USNBC بەلبەۋىنەن ايىرىلعان.