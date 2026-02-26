تانىمال كاسىپكەر اكادەميك اسقار جۇمادىلدايەۆقا تەمىر تۇلپار مىنگىزدى
استانا. KAZINFORM - تانىمال كاسىپكەر جۇمابەك جانىقۇلوۆ اكادەميك اسقار جۇمادىلدايەۆقا تەمىر تۇلپار مىنگىزدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە اسەرلى ءساتتىڭ ۆيدەوسى تارادى.
«اسقار سەرقۇل ۇلى جۇمادىلدايەۆ اعامىزعا توسىنسىي! قازاقتىڭ ءتىرى قازىناسىنىڭ ءبىرى، ارداقتى ۇستازىمىز اسقار سەرقۇل ۇلى جۇمادىلدايەۆ 70 جاسقا تولدى. وسى مەرەيتويىنا وراي جۇمابەك جانىقۇلوۆ ەرەكشە توسىنسىي جاساپ، اعامىزعا Hyundai Palisade كولىگىن مىنگىزدى»، - دەپ جازدى كاسىپكەر سىرىمبەك تاۋ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
جەلى قولدانۋشىلارى يگى ىسكە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى:
«بارەكەلدى! قازاق حالقىنىڭ ماقتانىشى اسقار اعامىز جۇزگە جەتسىن. جىگىتتەر، جارادىڭدار!»، «ناعىز قۇرمەتكە لايىق جانعا لايىقتى سىيلىق»، «بايى زيالىسىن سىيلاعان، زيالىسى بۇقاراسىن ويلاسقان، وسىلاي ىنتىماعىمىز جاراسقان ەل بولا بەرەيىك!»
ايتا كەتەيىك، اسقار جۇمادىلدايەۆ 1956-جىلى قىزىلوردا وبلىسى شيەلى اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول - فيزيكا-ماتەماتيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، ق ر ۇ ع ا اكادەميگى، قوعام قايراتكەرى.
اسقار جۇمادىلدايەۆ - قازاقستاندا عانا ەمەس، حالىقارالىق دەڭگەيدە دە تانىمال عالىم. اكادەميك سولتۇستىك امەريكا جانە ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلىندە ءدارىس وقىعان.