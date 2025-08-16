تانىمال حالىقارالىق اگەنتتىك ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى ماقالا جاريالادى
استانا. قازاقپارات - 24 ەلدە وكىلدىگى بار Pressenza حالىقارالىق باسپا ءسوز اگەنتتىگى ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى «الەم - ونىڭ كيىز ءۇيى: ديماش جانە پولياريزاتسيالانعان الەمدەگى مادەني ديالوگ ارحيتەكتۋراسى» اتتى ساراپتامالىق ماقالا جاريالادى. بۇل تۋرالى Dimashnews اقپاراتتىق پورتالى حابارلادى.
Pressenza - بەيبىتشىلىك، زورلىق-زومبىلىققا قارسى، قارۋسىزدانۋ، ادام قۇقىقتارى جانە كەمسىتۋشىلىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىمەن كۇرەسكە قاتىستى جاڭا باستامالاردى قامتيتىن باسىلىم. مىندا كۇندەلىكتى جاڭالىقتار اعىلشىن، يتاليان، يسپان، فرانسۋز، پورتۋگال، نەمىس، گرەك جانە كاتالون تىلدەرىندە جاريالانادى.
كانادانىڭ مونرەال قالاسىنىڭ اۆتورى كلاۋديا اراندا «الەم - ونىڭ كيىز ءۇيى: ديماش جانە پولياريزاتسيالانعان الەمدەگى مادەني ديالوگ ارحيتەكتۋراسى» اتتى ماقالاسىندا ارازداسقان ەلدەر اراسىنداعى مادەني كوپىرلەردىڭ قالىپتاسۋىنا قازاق مۋزىكانتىنىڭ اسەرىن زەرتتەيدى.
- ءبىز ونەر فوندىق شۋعا اينالعان داۋىردە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. ءبىر كەزدەرى ونەردىڭ شىڭى بولىپ سانالاتىن مۋزىكا يندۋستريا ۆيترينالارى مەن ءسان الەمى اراسىندا قىسىلىپ قالدى.
وسى كونتەكستە جانرعا، تىلگە، گەوگرافيالىق ايماققا باعىنبايتىن ءارتىستىڭ پايدا بولۋى تەك ەستەتيكالىق تۇرعىدا ەمەس، سونداي-اق ەتيكالىق سىناق بولىپ سانالادى دەلىنگەن. ءارتىس ساحنادا جاي عانا ونەر كورسەتىپ قويماي، ەشقاشان جۇزبە- ءجۇز كەزدەسپەگەن ادامداردى ءبىر اۋديتورياعا جيناپ، ول جەردى ورتاق الاڭعا اينالدىرعاندا، كونسەرتتەن دە بيىك دەڭگەيدىڭ كۋاسى بولدىق، - دەيدى ماقالا اۆتورى.
كلاۋديا اراندا سونداي-اق كوكجيەگى شەكسىز، ەجەلگى كەرۋەندەردىڭ جاڭعىرىعى قالىپ قويعان ورتا ازيانىڭ كەڭ جازىعىندا، جىلقىنى قولعا ۇيرەتكەن، الما پايدا بولعان جازىق دالادا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ دۇنيەگە كەلۋى، تەگىنىڭ قازاق بولۋى كەزدەيسوقتىق ەمەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.
- ديماش تەك جانرلاردى وزگەرتەتىن ورىنداۋشى ەمەس: ول - مادەنيەتتەردىڭ توعىسقان نۇكتەسى. ونىڭ شىعارماشىلىعى قازاقستاننىڭ دالاسىن، تاۋلارىن، ورماندارىن ەۋروپالىق وپەرا تەاترلارىمەن بايلانىستىرادى؛ زاماناۋي گارمونيالارمەن ءداستۇرلى اۋەندەر؛ ەسترادالىق مۋزىكانىڭ اسەمدىگى مەن كامەرالىق ءان ايتۋدىڭ جاقىندىعى نەمەسە دومبىرانىڭ قۇدىرەتى. وندا جەرگىلىكتى جانە جاھاندىق الەم ءبىر- بىرىنە قاراما-قارسى ەمەس، كەرىسىنشە ولار توعىسىپ، قيىلىسۋ ايماعى ەكەنىن ەسكە سالادى. ءدال وسى كەڭىستىكتە ونىڭ داۋىسى - سوزبە-ءسوز جانە سيمۆولدىق تۇرعىدان - ءوزىنىڭ ەڭ ۇلكەن كۇشىن تابادى. ويتكەنى ونىڭ بويىندا قۇدىرەتتى كۇش بار.
ديماش تەرەڭ، بەلسەندى جانە سانالىلىقتى تالاپ ەتەدى - ول مۋزىكالىق ۇستىرتتىككە بۇكىل بولمىسىمەن قارسى. اندەردى ءبىر جارىم مينۋتتان ارتىق تىڭداي المايتىن مىنا داۋىردە ونىڭ شىعارماشىلىعى تىڭداۋشىنى ءاربىر ىرعاقتى تەرەڭىرەك ۇڭىلۋگە شاقىرادى. ونىڭ ۇلگىسى رەتىندە «Ave Maria» ءانىن ايتۋعا بولادى، - دەيدى ول.
مادەني كوممۋنيكاتسيا تاقىرىبىن بەلگيالىق VLAN باسىلىمى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعى مەن ونىڭ فان-كلۋبىنىڭ قىزمەتىنە ارنالعان «قازاقستاندىق ءانشى بەلگيادا جانكۇيەرلەرىن جيناپ جاتىر» اتتى ماقالاسىندا دا كوتەرگەن.
ديماش الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن ءوزىنىڭ مىڭداعان جانكۇيەرلەرىنىڭ باسىن قوسىپ جاتىر. ونىڭ ءارتۇرلى ەلدەردە 120 دان استام فان-كلۋبى بار. 2022-جىلى ول قاقتىعىستار، دىندەر جانە بەيبىتشىلىك تاقىرىپتارىن قوزعاعان 13 مينۋتتىق «The Story of One Sky» اتتى انىنە بەينەبايان تۇسىرگەن بولاتىن. ءتۇرلى تىلگە اۋدارىلعان «ءبىر اسپان استىندا ءبىز بەيبىتشىلىكتى تاڭدايمىز» دەگەن ۇران جاسالعان ەدى.
قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنگە ارنالعان فان-كلۋب 2021-جىلى بەلگيادا پايدا بولدى. سودان بەرى ونىڭ مۇشەلەرى ساياحاتتاپ، ءار ءتۇرلى ءىس-شارا ۇيىمداستىرىپ، قايىرىمدىلىق شارالارىن دا وتكىزىپ كەلەدى.
كلۋب مۇشەلەرى ونىڭ ارمەنيادا، تۇركيادا، ماجارستاندا، قازاقستاندا، گەرمانيادا، يسپانيادا، لاتۆيادا جانە ت. ب. ەلدەردە كونتسەرتتەرىنە قاتىسىپ، اتسالىسىپ كەلەدى.
جىل سايىن ءانشىنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي بريۋسسەل، ليەۆەن نەمەسە انتۆەرپەندە كەزدەسۋ وتەدى. 2023-جىلى قازاقستاننىڭ بەلگياداعى جانە ليۋكسەمبۋرگتەگى ەلشىسىنىڭ جۇبايى مۋزىكالىق اسپاپتار مۇراجايىنا بارۋ ءۇشىن توپقا قوسىلىپ، سودان كەيىن كەشكى اس بەرگەن بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن 8 جانە 10-قازاندا مەحيكودا كونسەرتى وتەتىنىن حابارلاعان بولاتىن.