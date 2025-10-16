تانىمال ءانشىنىڭ ءبىر جاسار بالاسى ميللياردەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - ايگىلى كانادالىق ءانشى دجاستين بيبەردىڭ جۇبايى - مودەل ءارى كاسىپكەر حەيلي بيبەر ءوز كوسمەتيكالىق برەندى Rhode كومپانياسىن ساتقاننان تۇسكەن 1 ميلليارد دوللاردى ۇلى دجەك بليۋزدىڭ اتىنا راسىمدەدى.
بۇل تۋرالى The Wall Street Journal باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
حەيلي بۇل شەشىمىن «ءوزى بۇرىن-سوڭدى باسقارماعان كولەمدەگى قارجىنى ۇقىپتى ءارى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋ» نيەتىمەن ءتۇسىندىرىپ، قاراجاتتى بالاسىنىڭ بولاشاعىنا باعىتتايتىنىن ايتقان. ول سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيانى دا مۇقيات جوسپارلاپ وتىر.
ب ا ق مالىمەتىنشە، مامىلە قۇرىلىمى مىناداي:
600 ميلليون دوللار - قولما-قول اقشا تۇرىندە،
200 ميلليون دوللار - كومپانيا اكسيالارىمەن،
قوسىمشا 200 ميلليون دوللار - الداعى ءۇش جىلدا ساتىلىم كورسەتكىشتەرى جوسپارلى دەڭگەيگە جەتكەندە تولەنبەك.
قۇقىقتار باسقا تاراپقا وتكەنىنە قاراماستان، حەيلي بيبەر برەندكە ىقپالىن ساقتاپ قالدى. ەندى ول شىعارماشىلىق ديرەكتور جانە ستراتەگيالىق كەڭەسشى قىزمەتىن اتقارىپ، يننوۆاتسيالار بولىمىنە جەتەكشىلىك ەتەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، دجاستين مەن حەيلي بيبەر 2024-جىلدىڭ تامىزىندا اتا-انا اتانعان.