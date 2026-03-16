تانىمال ءانشى راحات تۇرلىحانوۆ ۇستالدى دەگەن اقپارات تارادى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە تانىمال ءانشى راحات تۇرلىحانوۆ جۇبايىن ۇردى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تارادى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى جەلىدە تاراعان اقپاراتقا پىكىر ءبىلدىردى.
«مەدەۋ اۋدانىندا بولعان وتباسىلىق جانجال بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى شاقىرتۋعا شىعىپ، وقيعاعا قاتىسۋشىلاردى ءمان-جايدى انىقتاۋ ءۇشىن اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزدى. تەكسەرىس بارىسىندا ايەل باستاپقىدا وزىنە كۇش قولدانىلعانىن ايتتى. كەيىن سوققىعا جىعۋ دەرەگىن جوققا شىعارىپ، وتباسىلىق جانجالعا قاتىستى ارىز جازدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەر ادامعا ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 73-بابى 1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلعان.
ەسكە سالايىق، 2024-جىلى راحات تۇرلىحانوۆ 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.