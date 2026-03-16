    22:41, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تانىمال ءانشى راحات تۇرلىحانوۆ ۇستالدى دەگەن اقپارات تارادى

    استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە تانىمال ءانشى راحات تۇرلىحانوۆ جۇبايىن ۇردى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تارادى.

    ا
    Фото: Видео кадры

    الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى جەلىدە تاراعان اقپاراتقا پىكىر ءبىلدىردى.

    «مەدەۋ اۋدانىندا بولعان وتباسىلىق جانجال بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى شاقىرتۋعا شىعىپ، وقيعاعا قاتىسۋشىلاردى ءمان-جايدى انىقتاۋ ءۇشىن اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزدى. تەكسەرىس بارىسىندا ايەل باستاپقىدا وزىنە كۇش قولدانىلعانىن ايتتى. كەيىن سوققىعا جىعۋ دەرەگىن جوققا شىعارىپ، وتباسىلىق جانجالعا قاتىستى ارىز جازدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    ەر ادامعا ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 73-بابى 1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلعان.

    ەسكە سالايىق، 2024-جىلى راحات تۇرلىحانوۆ 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.

