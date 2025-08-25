ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:56, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    تامىزدىڭ اياعىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 26، 27، 28-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    погода, дождь, лето, ауа райы, жанбыр, жаз
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    اۋا رايىنا باتىس انتيتسيكلونى ىقپال ەتەدى. 26-28-تامىزدا باتىستا، 28-تامىزدا ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە از ۋاقىت جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك پەن سولتۇستىك-باتىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

    باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 23+34 گرادۋس بولادى.

    سولتۇستىك-باتىستا 30+35 گرادۋس بولادى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 27+32 گرادۋستان 22+27 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    ەلدىڭ ورتالىعىندا 30+35 گرادۋس بولادى.

    ەلدىڭ شىعىسىندا 17+27 گرادۋستان 24+33 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    وڭتۇستىك وبلىستاردا 35+40 گرادۋس بولادى، وڭتۇستىك-شىعىستا 32+37 گرادۋسقا دەيىن، تاۋلى اۋدانداردا 20+25 گرادۋستان 22+27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
