تامىزدىڭ اياعىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 26، 27، 28-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اۋا رايىنا باتىس انتيتسيكلونى ىقپال ەتەدى. 26-28-تامىزدا باتىستا، 28-تامىزدا ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە از ۋاقىت جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك پەن سولتۇستىك-باتىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 23+34 گرادۋس بولادى.
سولتۇستىك-باتىستا 30+35 گرادۋس بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 27+32 گرادۋستان 22+27 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
ەلدىڭ ورتالىعىندا 30+35 گرادۋس بولادى.
ەلدىڭ شىعىسىندا 17+27 گرادۋستان 24+33 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
وڭتۇستىك وبلىستاردا 35+40 گرادۋس بولادى، وڭتۇستىك-شىعىستا 32+37 گرادۋسقا دەيىن، تاۋلى اۋدانداردا 20+25 گرادۋستان 22+27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.