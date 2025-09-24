ق ز
    07:45, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تاماقپەن بىرگە سۋ ءىشۋ زيان با؟

    تاماقپەن بىرگە سۋ ءىشۋ زيان با؟ ديەتولوگ ماريا اگيررە تانىمال ميفتى جوققا شىعاردى.

    istockphoto.com

    ماماننىڭ سوزىنشە، سۋ اسقازان ءسولىن سۇيىلتپايدى.

    «اسقازان تاماقتىڭ كولەمى مەن تۇرىنە بايلانىستى ونىڭ ءوندىرىسىن رەتتەيدى. ءبىز سۋ ىشسەك تە، اعزا ءتيىمدى اس قورىتۋ ءۇشىن ونىڭ سەكرەتسياسىن اۆتوماتتى تۇردە رەتتەيدى»، - دەدى ول.

    دەسە دە دارىگەر كىمدەر سۋدىڭ جاعىمسىز سالدارىن سەزىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.

    «اسقازانى اۋىراتىن ادامدار جاعىمسىز اسەردى بايقاۋى مۇمكىن. ءبىراق مۇنىڭ شىن مانىندە زيانى جوق»، - دەدى ول.

    سونداي-اق، مامان تاماقتانۋ كەزىندە ەكى شىنىدان ارتىق سۋ ىشپەۋگە كەڭەس بەردى، ايتپەسە ادام تەز تويعانداي اسەر الادى ەكەن.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
