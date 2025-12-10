تاماق ءىشىپ جاتا قالۋ وتە قاۋىپتى - دارىگەر
استانا. قازاقپارات - دارىگەرلەر تاماقتان كەيىن ديۆانعا جاتىپ دەمالۋدى ادەتكە اينالدىرعان ادامدارعا ەسكەرتۋ جاسادى. گاستروەنتەرولوگ اناستاسيا گوستروۋستىڭ ايتۋىنشا، بۇل زيانسىز كورىنەتىن ارەكەت اس قورىتۋعا ەلەۋلى زيان كەلتىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ماماننىڭ سوزىنشە، ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قاۋىپ - گاستروەزوفاگەالدى رەفليۋكس. سەبەبى جاتقان كەزدە اسقازان گوريزونتال كۇيگە اۋىسادى، ال تومەنگى وڭەش سفينكتەرىنە تۇسەتىن قىسىم كۇشەيەدى. سونىڭ سالدارىنان اسقازان ءسولى مەن تاماق كەرى قاراي وڭەشكە كەتىپ، كۇيدىرىپ، سوزىلمالى اۋرۋلارعا شالدىقتىرۋى مۇمكىن.
دارىگەر، سونداي-اق، مۇنداي كەزدە اس قورىتۋ باياۋلايتىنىن ايتتى. ۆەرتيكال قالىپتا جۇمىس ىستەگەندە بەلسەندى بولاتىن اسقازان مەن ىشەك پەريستالتيكاسى جاتۋ كەزىندە باسەڭدەيدى. بۇدان تاماق ۇزاق قورىتىلادى، اۋىرلىق، كەبۋ، جۇرەك اينۋ جانە جالپى جايسىزدىق تۋىندايدى.
تاماقتان سوڭ بىردەن جاتۋ زات الماسۋعا دا اسەر ەتەدى. قوزعالىس ازايعاندىقتان، كالوريالار جۇمسالماي «قور» رەتىندە، كوبىنە ءىش اۋماعىندا جينالادى. بۇل سالماق قوسۋعا جانە قان قۇرامىنداعى قانت دەڭگەيىنىڭ وزگەرۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ۇيىقتار الدىندا تاماق ءىشۋ - اعزاعا اۋىر سوققى. سەبەبى دەنە ۇيىقتاۋدىڭ ورنىنا تاماقتى قورىتۋعا ءماجبۇر بولادى: ءتۇن مازاسىز وتەدى، تاڭەرتەڭ السىزدىك پايدا بولىپ، تابەت بولمايدى.
دارىگەر تاماقتان كەيىن دەمالۋدان باس تارتۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن، ءبىراق ونى دۇرىس جاساۋ كەرەگىن ايتتى:
- 20-30 مينۋت بويى ءجۇرۋ
- كەمى 1,5-2 ساعاتتان كەيىن جاتۋ
- ۇيىقتار الدىندا 3-4 ساعات بۇرىن جەڭىل كەشكى اس ءىشۋ
ماماننىڭ ايتۋىنشا، وسى قاراپايىم ادەتتەردى ساقتاۋ قىجىلدىڭ، اۋىرلىقتىڭ جانە مازاسىزدىقتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.