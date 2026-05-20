تالدىقورعاندا داۋىل تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرىن جۇلىپ اكەتتى
تالدىقورعان. KAZINFORM - قالا تۇرعىندارى جۇكتەگەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۆيدەو تالدىقورعاننىڭ 4-شاعىناۋدانىندا قاتتى داۋىل تۇرعانىن كورسەتەدى. ولاردىڭ مالىمدەۋىنشە، № 63،66 ۇيلەردە كۇشتى جەل تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ شاتىرىن جۇلىپ اكەتكەن.
ەڭ ماڭىزدىسى، وقيعا بارىسىندا ادامدار زارداپ شەكپەگەن. الايدا، قۇراستىرمالى تەمىر ءبىرىنشى قابات تۇرعىندارىنىڭ بالكونىنا زاقىم كەلتىردى.
- مىنە، قاراڭىزدار، شاتىر بەسىنشى قاباتتان قۇلاعان. مەنىڭ بالكونىمدى ءبۇلدىردى. جاۋىن باستالسا ءۇيىمىزدى سۋ باسادى، - دەيدى ۆيدەوداعى پاتەر تۇرعىنى.
كەلەشەكتە ءدال وسىنداي جاعدايدىڭ قايتالانۋ ىقتيمالدىعى جۇرتشىلىقتىڭ ۇرەيىن تۋدىرادى. سوندىقتان تۇرعىندار جاۋاپتى ورگانداردىڭ شاتىر ماسەلەسى بويىنشا دەرەۋ تەكسەرىس جاساپ، ءقاۋىپتى كونسترۋكتسيالاردى الىپ تاستاۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
تالدىقورعاننىڭ تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى ءبولىمى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جازبانى نازارعا العانىن مالىمدەدى. مەكەمە تاراتقان مالىمەتكە ساي، م ي ب ءتوراعاسىنا ءتيىستى شارا قولدانۋ جونىندە ەسكەرتۋ جاسالدى.
سونىمەن قاتار، بولىمشە بۇل ماسەلەنىڭ ءجىتى باقىلاۋعا الىنعانىن اتاپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ت ج م تەرەك مامىعى ءورت قاۋپىن كۇشەيتەتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.
