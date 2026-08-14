تالدىقورعاندا اسفالتتىڭ ساپاسىنا قاتىستى ۆيدەو تارادى: اكىمدىك جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە تالدىقورعاندا تۇسىرىلگەن ۆيدەو قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. كادردان جاڭادان توسەلگەن اسفالتتىڭ كۇرەكپەن وڭاي الىنىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. بۇل جاعداي جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نارازىلىعىن تۋدىرىپ، جول جۇمىستارىنىڭ ساپاسىنا قاتىستى كۇمان تۋعىزدى.
تالدىقورعان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆيدەودا كورسەتىلگەن جول بولىگى سول كەزدە تاپسىرىس بەرۋشى تاراپىنان ءالى قابىلدانباعان. قالالىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمىنىڭ باسشىسى ەرلان نيەتبايەۆ ۆيدەو انىقتالعان كەمشىلىكتەردى تۇزەتۋ جۇمىستارى كەزىندە تۇسىرىلگەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، مەردىگەر كومپانيا تالاپقا ساي ەمەس اسفالتتى ءوز قاراجاتىنا الىپ تاستاپ، جولدى قايتا توسەيدى. جۇمىستىڭ ورىندالۋىن قالالىق ءبولىم باقىلاپ وتىر.
- بۇل جول جابىنى قابىلدانعان جوق. مەردىگەر بۇل ۋچاسكەدەگى اسفالتتى ءوز قاراجاتىنا الىپ تاستاپ، جۇمىستى قايتا جۇرگىزەدى، - دەدى ەرلان نيەتبايەۆ.
وسىلايشا، الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەوداعى جول بولىگى ءالى پايدالانۋعا قابىلدانباعان. قازىر ونداعى كەمشىلىكتەردى جويۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.