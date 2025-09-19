«تاليبان» قوزعالىسى اۋعان ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ايەل جازعان كىتاپتاردى وقۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - «تاليبان» ۇكىمەتى اۋعانستان ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ايەلدەر جازعان كىتاپتار بويىنشا ءبىلىم بەرۋگە تىيىم سالدى.
ارمەنپرەسس-تىڭ BBC-گە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، جوعارى وقۋ ورىندارىندا سونداي-اق ادام قۇقىعى جانە سەكسۋالدىق قىسىم كورسەتۋ بويىنشا ساباق بەرۋگە بولمايدى.
«حيميالىق زەرتحاناداعى قاۋىپسىزدىك» دەگەن اتاۋمەن بەلگىلى كىتاپتى قوسا العاندا ايەل جازعان 140 كىتاپ تاليبان ساياساتى مەن ءشاريعاتقا قارسى يدەيالارى بار، جالپى الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن 680 كىتاپتىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلگەن.
«تاليبان» قوزعالىسىنىڭ جوعارى كوشباسشىسى جاقىندا اۋعانستاننىڭ كەمىندە 10 پروۆينسياسىندا تالشىقتى-وپتيكالىق ينتەرنەتكە تىيىم سالدى. باستى سەبەپ - اتالمىش جۇيەلەر ارقىلى ادەپسىزدىك ناسيحاتتالادى.
BBC-دىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تىيىمدار ادام ءومىرىنىڭ كوپتەگەن باعىتتارىنا اسەر ەتتى، اسىرەسە ايەلدەرگە قاتتى زيانى ءتيىپ وتىر. ويتكەنى اۋعانستاندا قىز بالاعا التىنشى سىنىپتان سوڭ ءبىلىم الۋعا تىيىم سالىنعان. ال اكۋشەرلىك كۋرسى 2024 -جىلى جابىلىپ قالعان.
«تاليبان» اۋعانستان بيلىگىنە ءتورت جىل بۇرىن، ياعني، 2024 -جىلى ا ق ش قولداپ كەلگەن يسلام رەسپۋبليكاسىن تايدىرىپ قايتا كەلدى. «تاليبان» كەلگەن سوڭ ا ق ش پەن ناتو اسكەرى اۋعان جەرىنەن شىعارىلدى.
وسىعان دەيىن اۋعانستاندا ۇيلەنۋ تويىنداعى ءبىرقاتار راسىمگە تىيىم سالىنعانى تۋرالى جازدىق.