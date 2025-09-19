07:41, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
تاليبان عالامتورعا تىيىم سالدى
اۋعانستاننىڭ سولتۇستىگىندە ەندى ينتەرنەت جوق. تاليبان بيلىگى بەس بىردەي پروۆينتسيادا جەلىنى تولىق ءوشىرىپ تاستادى. مۇنى بەيادەپ ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ دەپ ءتۇسىندىردى.
شەكتەۋ تالشىقتى- وپتيكالىق جەلىگە قاتىستى، ءبىراق ۇيالى بايلانىس ارقىلى ينتەرنەت ازىرگە قولجەتىمدى. دەگەنمەن، كەڭسەلەر مەن ۇيلەر جەلىدەن اجىراپ، حالىق تۇرمىسىن قيىنداتىپ وتىر. بۇل شەشىم تاليبان بيلىككە كەلگەننەن بەرى قابىلدانعان ەڭ قاتاڭ شارالاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
https://24.kz