تاليبان اۋعانستاننىڭ دامۋ ستراتەگياسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستانداعى تاليبان ۋاقىتشا ۇكىمەتى ەلدى دامىتۋدىڭ بەس جىلدىق ستراتەگياسىن بەكىتتى، دەپ حابارلايدى Amu.tv.
بۇل - باسقارۋ، قاۋىپسىزدىك جانە ەكونوميكا سالالارىنداعى الداعى جىلدارعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى. بۇل تۋرالى كابۋلدا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ۇكىمەت قىزمەتكەرى زابيۋللا مۋدجاحيد مالىمدەدى.
ول ۇكىمەت بەكىتكەن قۇجات تالىپتەردىڭ باقىلاۋىنداعى بارلىق مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى بىرىكتىرۋگە باعىتتالعانىن، ستراتەگيانىڭ ءوزى ەلدىڭ ىشكى رەسۋرستارى مەن مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتتى.
ستراتەگيا 3 نەگىزگى باعىت بويىنشا قۇرىلىمدالعان:
باسقارۋ جانە حالىقارالىق قاتىناستار؛
قاۋىپسىزدىك جانە قوعامدىق ءتارتىپ؛
ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك دامۋ.
الداعى بەس جىلعا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارىندا اۋىل شارۋاشىلىعى، تابيعي رەسۋرستار مەن ەنەرگەتيكا، كولىك جانە كوممۋنيكاتسيالار، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سياقتى 10 نەگىزگى سەكتور بەلگىلەنگەن.
سونداي-اق قۇجاتتا 15 باسىم باعدارلاما بار. اتاپ ايتقاندا، يسلام زاڭدارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىك سەكتوردى رەفورمالاۋ، اشىقتىق پەن ەسەپتىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قوعامدىق ءتارتىپ پەن شەكارا قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ، قىلمىستىڭ الدىن الۋ جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ينستيتۋتتارىن نىعايتۋ، قالالار مەن اۋىلداردى دامىتۋ، مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە حالىقتى ازىق-تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن كەڭەيتۋ، تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ.
- ستراتەگيانىڭ ماقساتى - بۇكىل اۋعانستاننىڭ تەڭگەرىمدى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تاليبان مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارىنىڭ قىزمەتىن ودان ءارى ۇيلەستىرۋ، - دەدى مۋدجاحيد.
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مودجاحيد ستراتەگيادا قىزداردىڭ مەكتەپكە بارۋىنا رۇقسات بەرۋ نيەتىنىڭ جوقتىعىنا تۇسىنىكتەمە بەرمەي، بۇل ماسەلەنى «ەكىنشى ماسەلە» دەپ اتاعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇل رەتتە ول بەسجىلدىق ءىس-شارالار جوسپارى كەڭىرەك ۇلتتىق ماسەلەلەرگە باعىتتالعانىن ايتتى.
مۋدجاحيد سونداي-اق تالىپتەر كونستيتۋتسيانى ازىرلەۋدى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى دەپ سانايدى ما دەگەن سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى.
اۋعانستاننىڭ دامۋ ستراتەگياسىنا ارنالعان ءىس- شارادا ءسوز سويلەگەن ۋاقىتشا ۇكىمەتتىڭ ۆيتسە-پرەمەرى موللا ابدۋل عاني بارادار احۋند قۇجاتتىڭ يسلام قاعيدالارى، عىلىمي ستاندارتتار مەن ەلدەگى قالىپتاسقان جاعدايلار نەگىزىندە ازىرلەنگەنىن باسا ايتتى.
ول بارلىق شەنەۋنىكتەردى باعدارلامالاردى ازىرلەۋ، باسىمدىقتاردى بەلگىلەۋ، شىعىنداردى باعالاۋ جانە ستراتەگيانىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ورتاق جاۋاپكەرشىلىك ەكەنىن مويىنداۋعا شاقىردى، بۇل ءارتۇرلى ۆەدومستۆولاردىڭ تۇراقتى تىعىز ىنتىماقتاستىعىن تالاپ ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اۋعانستاندا سوتتالعاندار مەن بورىشكەرلەرگە ءتولقۇجات بەرۋگە تىيىم سالىندى.