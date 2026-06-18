تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى: 3 ميلليون تەڭگە جاستارعا قانداي مۇمكىندىك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - جاستاردىڭ تىڭ يدەيالارىن قولداۋ، ولاردىڭ ءتۇرلى سالاداعى باستامالارىن دامىتۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلە جاتقان «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى سوڭعى جىلدارى ەڭ سۇرانىسقا يە مەملەكەتتىك جوبالاردىڭ بىرىنە اينالدى.
بۇگىندە گرانت اياسىندا جاساندى ينتەللەكت، IT، مەديا جانە الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك باعىتىنداعى جوبالار سانى ارتىپ كەلەدى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جاستار جانە وتباسى ىستەرى كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى اقۇلان تاستەمىردىڭ ايتۋىنشا، گرانتتىڭ باستى ماقساتى - قارجىلىق مۇمكىندىگى شەكتەۋلى، ءبىراق تىڭ يدەياسى بار جاستارعا قولداۋ كورسەتۋ.
- جالپى ماقساتى - قاراپايىم تىلمەن ايتاتىن بولساق: يدەيا بار، ءبىراق قاراجات جوق. سول كەزدە ەڭ ءتيىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - بۇل «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى، - دەيدى ول Jibek joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
گرانتتىڭ ەكى دەڭگەيى بار
سپيكەردىڭ سوزىنشە، جوبا رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرىلادى.
رەسپۋبليكالىق گرانت پرەزيدەنت باستاماسىمەن 2021 -جىلدان بەرى بەرىلىپ كەلەدى. جىل سايىن 30 جەڭىمپازعا 3 ميلليون تەڭگەدەن قارجى بولىنەدى.
- بۇل - مينيسترلىكتىڭ گرانتى: 3000000 تەڭگە، 30 ادام، جالپى قۇنى 90000000 تەڭگە بەرىلەدى، - دەدى اقۇلان تاستەمىر.
بۇدان بولەك، وبلىس اكىمدىكتەرى دە جاستاردىڭ جوبالارىن قارجىلاندىرادى. وڭىرلەردە گرانت كولەمى 500 مىڭ تەڭگەدەن 3 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەردىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي قوسىمشا باعىتتار ەنگىزىلگەن. ماسەلەن، اگرارلىق نەمەسە وندىرىستىك ايماقتار ءوز قاجەتتىلىگىنە سايكەس جوبالاردى قولداي الادى.
قايتارىمسىز قارجى، ءبىراق جاۋاپكەرشىلىك جوعارى
گرانتتىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىگى - قاراجاتتىڭ قايتارىمسىز بەرىلۋى.
- ال بۇل جەردە ءسىز العان 3000000 تەڭگەنى ەشكىمگە ەشقاشان قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق - پايىزدىق ۇستەمە جوق. ەڭ باستىسى - ناقتى تالاپ: العان قاراجاتتى ءتيىمدى، ءوزىنىڭ باعىتىنا ساي جۇمساۋ كەرەك بولادى، - دەدى كوميتەت وكىلى.
الايدا گرانت يەگەرلەرى جۇمسالعان قاراجاتتىڭ ەسەبىن بەرۋگە مىندەتتى. ول ءۇشىن چەكتەر، ساتىپ الىنعان جابدىقتاردىڭ فوتوسۋرەتتەرى مەن جوبانىڭ جۇزەگە اسۋ بارىسى تۋرالى ەسەپ ۇسىنىلادى.
گرانت العانداردىڭ 90 پايىزى جوباسىن جالعاستىرىپ كەلەدى
اقۇلان تاستەمىر گرانت تيىمدىلىگىن باعالاۋدا ءجيى كوتەرىلەتىن ماسەلەلەردىڭ بىرىنە توقتالدى.
- «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتىنا يە بولعانداردىڭ 90 پايىزى ءوز ءىسىن دوڭگەلەتىپ الىپ كەتتى. ءبىراق «10 پايىزى دۇرىس پايدالانبادى» دەپ ايتا المايمىز - بارلىعى 100 پايىز تولىق يگەرىلدى. بۇل ومىرشەڭدىك ماسەلەسى: 90 پايىزى جالعاستى، قالعان 10 پايىزى 1 رەتتىك شارا بولعاندىقتان توقتادى دەسەك، ناقتىراق بولادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، توقتاپ قالعان جوبالاردىڭ باسىم بولىگى ۆولونتەرلىك جانە مادەني باعىتتاعى ءبىر رەتتىك باستامالار بولعان.
- ۆولونتەرلىك باعىتتا ءسىز ءبىر ۇلكەن قايىرىمدى ءىس جاساعىڭىز كەلەدى… جەڭىمپاز بولدىڭىز، ىسكە اسىردىڭىز - ءبىراق ءارى قاراي بۇل ۆولونتەرلىك جوبا ومىرشەڭدىگىن توقتاتادى، ءبىر رەت ىسكە اسىرىلادى، - دەدى سپيكەر.
ال كاسىپكەرلىك جانە IT باعىتىنداعى جوبالاردىڭ باسىم بولىگى كەيىن دە جۇمىسىن جالعاستىرىپ كەلەدى.
جاساندى ينتەللەكت پەن ITجوبالارى كوبەيدى
سوڭعى جىلدارى گرانتقا ۇسىنىلاتىن جوبالاردىڭ سيپاتى دا وزگەرگەن.
- بيىل ءوز ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت، IT سالاسىنداعى وتىنىمدەر كوبەيدى. جاستار بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن بەينەروليكتەر ازىرلەۋ، موبيلدى قوسىمشالار جاساۋ، ءتۇرلى تەحنولوگيالىق قۇرىلعىلار ازىرلەۋ باعىتىنداعى جوبالاردى ءجيى ۇسىنىپ جاتىر، - دەدى اقۇلان تاستەمىر.
مەديا سالاسىنداعى جوبالارعا دا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. اسىرەسە، اعارتۋشىلىق باعىتتاعى كۋرستار، دارىستەر، مەديا-ساباقتار مەن كونتەنت ءوندىرۋ جوبالارى كوبەيگەن.
جاي دۇكەن اشۋ جەتكىلىكسىز
جىل سايىن گرانتقا شامامەن ءۇش مىڭعا جۋىق ءوتىنىم تۇسەدى. ونىڭ 60-70 پايىزى بيزنەس باعىتىندا كەلەدى.
الايدا كوميسسيا مۇشەلەرى جوبانىڭ تەك تابىس اكەلۋىنە ەمەس، ونىڭ ومىرشەڭدىگى مەن قوعامعا پايداسىنا ەرەكشە ءمان بەرەدى.
- «بيزنەس» دەسە بارلىعىمىز تەك دۇكەن اشۋ كەرەك، ازىق-تۇلىك نە بولماسا كەز كەلگەن ساۋدا- ساتتىق ەسكە تۇسەدى. «الدىم-ساتتىم» دەگەن دۇنيە عانا ەمەس، بۇل جەردە جوبا ومىرشەڭ بولۋ كەرەك، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاراپايىم ساۋدا نىسانىن اشۋ يدەياسى كوميسسيانى قىزىقتىرماۋى مۇمكىن. جوبا قوعام سۇرانىسىنا جاۋاپ بەرىپ، ۇزاق مەرزىمدى ناتيجە كورسەتۋى ءتيىس.
جەڭىمپاز جوبا: قويشىنىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتكەن قۇرىلعى
سپيكەر گرانت اياسىندا جۇزەگە اسقان تابىستى جوبالاردىڭ ءبىرىن مىسالعا كەلتىردى.
شىمكەنتتىك جاس ونەرتاپقىش مال شارۋاشىلىعىنا ارنالعان ارنايى قۇرىلعى جاساپ شىعارعان. قۇرىلعى مالدىڭ قوزعالىسىن باقىلاپ، ولاردىڭ قاي جەردە جۇرگەنىن سيگنال ارقىلى كورسەتەدى. سونىمەن قاتار درون ارقىلى باسقارۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
- ياعني بۇرىنعى اتا كاسىپكە قازىرگى جاساندى ينتەللەكت پەن تەحنولوگيانى قوسۋ ارقىلى كەرەمەت دۇنيەلەر پايدا بولىپ وتىر، - دەدى ول.
قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار
گرانتقا 14 پەن 34 جاس ارالىعىنداعى جاستار قاتىسا الادى. بيىل ءوتىنىم قابىلداۋ 21-ماۋسىم كۇنى تۇنگى ساعات 00:00-دە اياقتالادى.
- 12 دەن ءبىر مينۋت وتسەڭىز - قابىلدامايمىز، شارت سولاي. قاتاڭ ءتارتىپ، - دەدى اقۇلان تاستەمىر.
ونىڭ سوزىنشە، وتىنىمدەر سانى كوپ بولعاندىقتان باسەكەلەستىك تە جوعارى.
قازىلار ءوتىنىم يەسىن بىلمەيدى
سپيكەر الەۋمەتتىك جەلىلەردە ايتىلاتىن «جەڭىمپازدار الدىن الا بەلگىلى» دەگەن پىكىرلەردى جوققا شىعاردى.
- قازىلار القاسى وتىرىس بارىسىندا ءوتىنىم كىمدىكى ەكەنىن بىلمەيدى، - دەدى ول.
كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ 30 پايىزى جىل سايىن جاڭارتىلىپ وتىرادى. ءار جوبا سەگىز ءتۇرلى كريتەريي بويىنشا باعالانادى. ولاردىڭ قاتارىندا جوبانىڭ ومىرشەڭدىگى، قوعامعا پايداسى جانە وزەكتىلىگى بار.
ەگەر قاتىسۋشىلاردىڭ ۇپايلارى تەڭ تۇسسە، كوميسسيا مۇشەلەرى قوسىمشا تالقىلاۋ وتكىزىپ، اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى شەشىم قابىلدايدى.
بۇرىنعى جەڭىمپازدار قايتا قاتىسا المايدى
رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى گرانتتىڭ جەڭىمپازدارى قايتادان قاتىسا المايدى. الايدا وڭىرلىك گرانت يەگەرلەرىنە كەيىن رەسپۋبليكالىق بايقاۋعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن.
سونىمەن قاتار جوبا جاڭادان باستالۋى مىندەتتى ەمەس.
- ءسىزدىڭ جوباڭىز بۇرىننان ىسكە اسىپ كەلە جاتقان اتا كاسىپ بولۋى مۇمكىن، ءوزىڭىزدىڭ ءۇي كاسىبىڭىز، جەكە يدەياڭىز نەمەسە كرەاتيۆتى جوباڭىز دا جارايدى. سول جوبانى ءارى قاراي دامىتۋعا 3000000 تەڭگەنى قوسىمشا قاراجات ەسەبىندە الا الاسىز، - دەدى كوميتەت وكىلى.
ەسەپ تاپسىرماعاندار قارجىنى قايتارۋى مۇمكىن
گرانت قاراجاتىن يگەرۋ بويىنشا باقىلاۋ جۇرگىزىلەدى. جەڭىمپازدار تۇراقتى تۇردە ەسەپ تاپسىرىپ وتىرۋى ءتيىس.
- ەگەر ىسكە اسىرماساڭىز، ءبىز ەسكەرتۋ جاسايمىز. ەسكەرتۋگە قۇلاق اسپاساڭىز، كەلىسىمشارتقا سايكەس سوت جۇيەسى ارقىلى 3000000 تەڭگەنى ۇستەمەسىمەن قايتارۋعا مىندەتتى بولاسىز، - دەدى اقۇلان تاستەمىر.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل مەملەكەتتىك قاراجات بولعاندىقتان، ءاربىر جوبا ءتيىمدى ءارى ماقساتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋى قاجەت.
جاستار ءۇشىن ۇلكەن موتيۆاتسيا
گرانت جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلادى.
- گرانتتى تابىستاۋ ءراسىمى وتە جوعارى دەڭگەيدە وتەدى - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، مينيسترلەر دەڭگەيىندە، ءزاۋلىم سارايدا وتەدى، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قۇرمەت جاستاردىڭ جاڭا باستامالارعا دەگەن سەنىمىن ارتتىرىپ، ولاردى ۇلكەن جەتىستىكتەرگە ىنتالاندىرادى.
وسىلايشا، «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى جاستاردىڭ يدەيالارىن ناقتى جوباعا اينالدىرىپ، ولاردى كاسىپكەرلىككە، يننوۆاتسياعا جانە قوعامدىق بەلسەندىلىككە جەتەلەيتىن ماڭىزدى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىگى رەتىندە قالىپتاسىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل 24-ماۋسىم مەن 8-شىلدە ارالىعىندا حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارى اراسىنداعى جاڭا بيزنەس-يدەيالاردى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتاردى الۋعا ءوتىنىم قابىلداۋ جۇرگىزىلەدى.