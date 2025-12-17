تاۋەلسىزدىك كۇنىندە 7 ەگىز دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى ەلىمىزدىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارىندا 725 ءسابي، ونىڭ ىشىندە 7 ەگىز دۇنيەگە كەلدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
بۇل كۇنى 362 ۇل بالا ومىرگە كەلسە، دۇنيە ەسىگىن اشقان قىز بالانىڭ سانى 363.
- تاۋەلسىزدىك كۇنىندە بالالاردىڭ دۇنيەگە كەلۋى - ەل ءۇشىن دە، قۋانىشى اتاپ وتەتىن وتباسىلار ءۇشىن دە ەرەكشە وقيعا. پەرزەنتحانالاردىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەرەكە كۇنى انالار مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە ساپالى جانە ۋاقتىلى كومەك كورسەتىپ، جاۋاپكەرشىلىك پەن بىلىكتىلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتا-انالاردى وتباسىلارىنداعى تولىعۋلارىمەن قۇتتىقتايمىز جانە جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە مىقتى دەنساۋلىق، باقىتتى بالالىق شاق جانە تاۋەلسىز قازاقستاندا جارقىن بولاشاق تىلەيمىز.
ايتا كەتەيىك، استانادا تاۋەلسىزدىك مەرەكەسى كۇنى 18 ءسابي دۇنيەگە كەلدى.