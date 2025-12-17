تاۋەلسىزدىك كۇنى كولىكتەردى زاڭسىز توقتاتقان پوليتسەيلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تاۋەلسىزدىك كۇنى كولىكتەرىن قازاقستان تۋىمەن بەزەندىرگەن كولىكتەردى زاڭسىز توقتاتۋعا بايلانىستى دەرەكتەردى تەكسەرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءى ءى م ا پ ك- ءنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆا ايتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى مەرەكەسىنە وراي ءبىرقاتار جۇرگىزۋشى كولىكتەرىن مەملەكەتتىك تۋمەن بەزەندىرىپ، جولعا شىعىپ، وزدەرىنىڭ ازاماتتىق ۇستانىمى مەن پاتريوتتىق سەزىمدەرىن كورسەتتى.
- قۇقىقتىق تۇرعىدان مەملەكەتتىك تۋدى كولىككە ورنالاستىرعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلماعان، ءبىراق قاۋىپسىزدىك تالاپتارى مەن جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن ساقتاۋ مىندەتتى. ءبىراق كەيبىر ازاماتتار مەرەكەلىك شارالار بارىسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزىپ، باسقا قاتىسۋشىلارعا كەدەرگى جاساپ، كوشەلەردى جاۋىپ تاستادى. وسىعان بايلانىستى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى زاڭعا سايكەس شارا قابىلداۋعا ءماجبۇر بولدى، - دەدى اقتوتى بورانوۆا.
مىسالى، 16-جەلتوقساندا شىمكەنت جانە الماتى قالالارىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىكتەرگە تۋ ىلگەن، الايدا جول ەرەجەلەرىن بۇزعان بىرنەشە كولىكتى توقتاتتى.
- تەكسەرۋ ناتيجەسىندە جۇرگىزۋشىلەر كولىكتى باسقارۋ قۇقىعىنسىز جۇرگىزگەنى، اپاتتىق جاعداي تۋعىزعانى جانە كولىكتى زاڭسىز جابدىقتاعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل شارالاردىڭ مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانۋعا قاتىسى جوق.
سونىمەن قاتار الماتى قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى شارلارمەن بەزەندىرىلگەن قوعامدىق كولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن جولاۋشىلارىنا ولاردىڭ ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى ەكەنىن ءتۇسىندىردى. سونداي-اق كولىكتى زاڭسىز توقتاتۋعا بايلانىستى دەرەكتەر تەكسەرىلىپ جاتىر. كىنالى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قاتاڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
پوليتسيا مەملەكەتتىك رامىزدەرگە قۇرمەتپەن قارايدى جانە ازاماتتاردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا، تەك رەسمي مالىمەتتەر مەن اقپارات كوزدەرىنە سەنۋگە شاقىرادى، - دەدى ءى ءى م ا پ ك- ءنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆا.
ايتا كەتەلىك الماتىداعى جەلتوقسان كوشەسىندەگى BRT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىنا باستادى.