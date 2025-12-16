تاۋەلسىزدىك كۇنى: استانا مەن الماتىدا قايدا بارۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات – 16-جەلتوقساندا قازاقستان تاۋەلسىزدىك كۇنىن اتاپ ءوتىپ جاتىر. بيىل مەرەكە سەيسەنبىگە ءتۇسىپ تۇر، سوندىقتان ەل تۇرعىندارىن اپتا ورتاسىندا دەمالادى. بۇل كۇندى ۇيدە وتىرماي، سىرتتا وتكىزۋگە جاقسى سەبەپ - قالالاردا سپورتتىق، مادەني جانە ويىن-ساۋىق شارالارى جوسپارلانعان.
16-جەلتوقساندا استانادا قايدا بارۋعا بولادى؟
استانادا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي مەرەكەلىك كونتسەرتتەر، سونداي-اق، مادەني جانە قوعامدىق ءىس-شارالار جوسپارلانعان. قالا اكىمدىگىندە بيىل درون-شوۋ مەن وتشاشۋ وتكىزىلمەيتىنىن ناقتىلادى.
09:00 - Archer كلۋبىندا ساداق اتۋدان استانانىڭ اشىق كۋبوگى وتەدى؛
10:00-دەن باستاپ - ۇلتتىق مۋزەيدە قازاقستاننىڭ تاريحى مەن تابيعاتىنا، ەجەلگى قىتاي قولدانبالى ونەرىنە جانە ەتنوگرافياعا ارنالعان كورمەلەر جۇمىس ىستەيدى. كىرۋ - بيلەتپەن؛
18:00 - مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىندا «سايگۇلىك» سپەكتاكلى قويىلادى؛
19:00 - Carlin Stand Up Bar-تا جەرگىلىكتى كوميكتەردىڭ ستەنداپ-كونسەرتى وتەدى: مادينا بايبولوۆا، جامبىل كۇلدەيەۆ، سلاۆا كلوچكوۆ جانە اباي جەڭىسوۆ. كىرۋ - بيلەتپەن؛
20:00 - Harat’s Irish Pub EXPO- دا كۆيز وتەدى. سۇراقتار ءتۇرلى تاقىرىپتا، 7 راۋند، شامامەن 60 سۇراق جانە 2 ساعاتتان اسا ويىن. كىرۋ - الدىن الا برونمەن.
16-جەلتوقساندا الماتىدا قايدا بارۋعا بولادى؟
الماتى اكىمدىگىندە تاۋەلسىزدىك كۇنى قارساڭىندا جانە 1986 -جىلعى جەلتوقسان وقيعالارىنىڭ 39 جىلدىعىنا وراي تاۋەلسىزدىك مونۋمەنتى مەن «تاۋەلسىزدىك تاڭى» ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى وتەتىنىن حابارلادى. وعان قالا باسشىلىعى، دەپۋتاتتار، قوعام وكىلدەرى جانە 1986 -جىلعى وقيعالارعا قاتىسۋشىلار قاتىسادى.
بۇدان بولەك، قالادا تاعى ءبىرقاتار ءىس-شارا جوسپارلانعان:
09:00 - «يابلوكو» شىعارماشىلىق اكادەمياسى اق سازدان جاڭا جىلدىق مۇسىنشەلەر جاساۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباعىن وتكىزەدى. كىرۋ - بيلەتپەن؛
12:00 - «يگرا» تەاترى «ۋ كوۆچەگا ۆ 8» وتباسىلىق سپەكتاكلىن ۇسىنادى. كىرۋ - بيلەتپەن؛
17:00- 23:05 - Open Cinema Almaty اشىق اسپان استىنداعى كەشكى كينو كورسەتىلىمدەرى وتەدى. بارلىعى 4 فيلم كورسەتىلەدى: «تاينا كوكو»، «سۋمەركي 1 چاست»، «مالچيشنيك ۆ ۆەگاسە»، «استرال».