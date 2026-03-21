تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىنگى رومانتيكا العاشقى جىلدارداعى قيىندىقتاردى ەڭسەرۋگە كومەكتەستى - بايمەنوۆ
استانا. KAZINFORM - پىكىرتالاس بولماعاندىقتان پىكىر الماسۋ مادەنيەتى دە سەمىپ قالادى. مۇنداي پىكىردى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIN ORTA پودكاستىندا مەملەكەتتىك قىزمەت حابى باسقارۋشى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ءاليحان بايمەنوۆ ايتتى.
- كەز كەلگەن ازاماتتىق باستاما مەملەكەتتىڭ قولى جەتپەي، كوزى تۇسپەي، نە بولماسا دۇرىس يگەرە الماي جۇرگەن سۇراقتاردى كوتەرىپ، سونى شەشۋگە ۇلەس قوسۋعا، شەشۋ جولدارىن كورسەتۋگە نەمەسە ءوزى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالادى. 80-جىلداردىڭ ورتاسىنان باستاپ قوعامىمىزدا رومانتيكالىق سەزىم بولدى. گورباچەۆتىڭ قايتا قۇرۋ ساياساتىنان باستاپ، جەلتوقسان كوتەرىلىسى قوعامداعى ۇلكەن ۇدەرىستەردى قايناتا باستادى. ول تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن رومانتيكاعا ۇلاستى. ويتكەنى، قوعامنىڭ ءبىر بولىگى «تاۋەلسىزدىك الدىق، ەندى ءبارى ءوزى شەشىلەدى» دەگەن ۇمىتتە بولدى. تاعى ءبىر بولىگى «دەموكراتيانى جاريالادىق، ەندى حالىقتىڭ پىكىرىمەن بيلىك ساناسادى» دەگەن سەنىمدە بولدى. تاعى ءبىر بولىگى «نارىقتىق ەكونوميكاعا كوشىپ جاتىرمىز، ەندى تاپشىلىق بولمايدى، بارلىق قاجەتتى زات تابىلادى، ەكونوميكا داميدى» دەگەن سەنىمدە بولدى. بۇل رومانتيكا شىن مانىندە سول كەزدەگى، العاشقى جىلدارداعى قيىندىقتاردى ەڭسەرۋگە مورالدىق تۇرعىدان ۇلكەن نەگىز بولدى، كومەكتەستى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
دەگەنمەن، ونىڭ ايتۋىنشا، ۋاقىت وتە كەلە ولاردىڭ بارلىعىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجىرلى ەڭبەك كەرەك ەكەنى بەلگىلى بولا ءتۇستى. مۇنان بولەك، بۇل باستامالارعا قارسى كۇشتەردىڭ بيلىكتىڭ ىشىندە دە بولاتىنى، بيلىكتى ءوزىنىڭ قالتاسىن قامپيتۋعا جۇمساعىسى كەلەتىن توپتاردىڭ شىعاتىنى بايقالدى.
- وسى رومانتيكا 90-جىلداردىڭ سوڭىنا قاراي سونە باستادى. سول ۋاقىتتا مەملەكەتتىك قىزمەتتە بولعان بىزدەر - جاس ازاماتتار ءتۇرلى دەڭگەيدەگى ساياسي، قوعامدىق پىكىر الماسۋعا قاتىسىپ جۇرگەنىمىزدە بىرنەشە قاجەتتىلىككە كوزىمىز جەتتى. ونىڭ ءبىرى - قوعامىمىزدا پىكىر الماسۋ مادەنيەتىن دامىتۋ. ويتكەنى، الاش قايراتكەرلەرىن قۇرتقاننان كەيىن 70 جىل بويى قوعامىمىزدا بالاما پىكىرگە جول بەرىلگەن جوق. كەزىندە ءاليحان بوكەيحان: «ايىر پىكىر - ايىپ ەمەس، ايىر پىكىرسىز ءومىر - اباقتى»، - دەپ ايتىپ كەتكەن. ءبىراق، سول قاعيداتتى كەڭەس ۇكىمەتى جاۋىپ تاستادى. سودان پىكىرتالاس بولماعاندىقتان پىكىر الماسۋ مادەنيەتى دە سەمىپ قالدى، - دەدى ول.
ءاليحان بايمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، 60-70 -جىلدارى ءىلياس ەسەنبەرلين، مۇحتار ماعاۋين، سوپى سىپاتايەۆ، دۇكەنباي دوسجان، ولجاس سۇلەيمەنوۆ سىندى اقىن-جازۋشىلارىمىز تاريحىمىزدىڭ تەرەڭ ەكەنىن كورسەتكەن ەڭبەكتەر جازدى. سول ەڭبەكتەردىڭ اسەرىنەن بۇقارا حالىقتىڭ كوكىرەگىندە ءتۇرلى سەزىم ويانىپ، ۇلى مادەنيەتتىڭ مۇراگەرى ەكەنىن سەزىنە باستادى.
- وسى كوكىرەگى وياۋ ازاماتتاردىڭ ءبىرازىنىڭ كوزى اشىلماعانىن، ال كوزى اشىق، ءبىلىمدى ازاماتتاردىڭ ءبىرازىنىڭ كوكىرەگى ويانباعانىن كوردىك. سول سەبەپتى «تەمىرقازىق» قورى مەن «زەردە» قوعامىنىڭ باستى ماقساتى ازاماتتىق اعارتۋعا، ەكونوميكالىق اعارتۋعا، سونىمەن قاتار پىكىر الماسۋ، پىكىرتالاس مادەنيەتىن دامىتۋعا ۇلەسۋ قوسۋ بولدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
بۇدان بۇرىن ءاليحان بايمەنوۆ ۇلتتىق قۇرىلتاي - قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋىنداعى جاڭا قۇبىلىس ەكەنىن ايتقان ەدى.