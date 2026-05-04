مەتال ىزدەۋشى 1500 جىلدىق تاريحى بار التىن تۇيرەۋىش تاۋىپ العان
دانيادا مەتال ىزدەۋشى ميككەل ۆارمينگ ەرتە تەمىر داۋىرىنە جاتاتىن التىن تۇيرەۋىش تاۋىپ العان.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، ارتەفاكت ب. ز. VI عاسىردىڭ ورتاسىنا تيەسىلى. مۇنداي مەرزىمدەۋ ونىڭ تيپولوگيالىق بەلگىلەرىنە سۇيەنە وتىرىپ جاسالعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كونە جادىگەردىڭ ۇزىندىعى شامامەن 40 م م. بەتكى بولىگى بەلگىلى ءبىر تارتىپپەن ورنالاسقان قايتالاناتىن دوڭگەلەك ورنەكتەرمەن بەزەندىرىلگەن. ويۋ-ورنەك نازىك فيليگران نەمەسە تۇيىرشىكتەۋ (زەرلەۋ) تەحنيكاسىمەن ورىندالعان، بۇل سول داۋىردەگى مەتال وڭدەۋ شەبەرلىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى.
ءپىشىنى جاعىنان ول ەرتە گەرماندىق تەمىر داۋىرىنە ءتان قىسقا تۇيرەۋىشتەرگە ۇقسايدى. دەگەنمەن، پروپورتسيالارى مەن ورنەك كومپوزيتسياسىنداعى ايىرماشىلىقتار ونى ناقتى ءبىر تيپولوگيالىق توپقا تولىق جاتقىزۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى.
بەكىتكىش بولىگىندە توت باسقان تەمىر ىستىك ساقتالعان. تومەنگى جاعىنداعى مينەرالدى شوگىندىلەر بۇيىمنىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى توپىراقتا ءبىر ورىندا جاتقانىن جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جۇمىستارى كەزىندە قوزعالىسقا تۇسپەگەنىن كورسەتەدى.
مۇنداي التىن بۇيىمدار ارحەولوگيالىق تۇرعىدان سيرەك كەزدەسەدى. ادەتتە ولار قوعامداعى الەۋمەتتىك جىكتەلۋدى بىلدىرەدى جانە يەسىنىڭ مارتەبەسىن، ءوزىن-ءوزى تانىتۋىن نەمەسە ايماقتىق مادەني داستۇرلەردى كورسەتۋى مۇمكىن.
تابىلعان ارتەفاكت جەرگىلىكتى مۋزەيگە تاپسىرىلىپ، ماماندار ونى جان-جاقتى زەرتتەيدى. ساراپشىلار تيپولوگيالىق سالىستىرۋ جۇرگىزىپ، مەتالدىڭ قۇرامىن انىقتايدى جانە بۇيىمنىڭ تاريحي كونتەكستىن قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىسادى. بۇل زەرتتەۋلەر تۇيرەۋىشتىڭ جاسالۋ تەحنولوگياسىن جانە ونى پايدالانعان ادامداردىڭ مادەني ەرەكشەلىكتەرىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.