تالدىقورعاندىق ستۋدەنتتەر تاۋىقتىڭ جاڭا تۇقىمىن شىعاردى
تالدىقورعان. KAZINFORM - ءىلياس جانسۇگىروۆ اتىنداعى جەتىسۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى تاعامدىق قۇندىلىعى مەن بىرەگەي بيولوگيالىق قاسيەتىمەن ەرەكشەلەنەتىن «Kazaukana» اتتى قارا تاۋىقتىڭ تۇقىمىن شىعاردى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى بۇل قۇستىڭ بويىندا باسقا تاۋىقتارعا قاراعاندا اقۋىز، مىرىش جانە تەمىر كوپ ەكەنىن كورسەتتى. ماماندار تاۋىق ەتى دۇرىس تاماقتانۋ ءۇشىن ەرەكشە ءونىم ەكەنىن ايتتى.
«Kazaukana» تاۋىعىنىڭ ەرەكشەلىگى ونىڭ سىرتقى تۇرىنەن دە كورىنەدى. ونىڭ تەك سىرت كەلبەتى ەمەس، سونىمەن بىرگە ەتى دە قارا ءتۇستى. جۇمىرتقالارى تابيعي ءتۇرلى- ءتۇستى. باسقا قارا تاۋىقتارمەن سالىستىرعاندا ونىڭ قورعانىش ساقالى جانە كىشكەنتاي بۇرشاق ءتارىزدى نوقاتى بار. بۇل ەرەكشەلىك قۇستارعا ايازدا ءۇسىپ قالماۋعا كومەكتەسەدى. تاۋىقتىڭ بۇل ءتۇرى سۋىق كليماتتاعى فەرمەرلەر اسا قاجەت.
قۇستى ءوسىرۋ ءۇشىن ستۋدەنتتىك توپ 5 تۇقىمدى پايدالاندى. اتاپ ايتقاندا، امەراۋكانا، ايام سەماني، لەگگورن، مالايزيالىق جەكپە-جەككە ارنالعان جانە جەرگىلىكتى ارالاس تۇقىمدى تاۋىقتار.
- ءبىزدىڭ جوبانىڭ اتاۋى - Gallus. ول لاتىننىڭ تاۋىق ءتارىزدى عىلىمي اتاۋىنان شىققان. «Kazaukana» اتاۋى «امەراۋكانادان» (جاسىل جۇمىرتقا سالاتىن تۇقىم) پايدا بولدى. ونداعى «امەريكاندىق» ءسوزى «قازاق» دەپ اۋىستىرىلدى. امەراۋكانا تاۋىقتاردىڭ باسقا تۇقىمدارىن شىعارۋعا سەبەپ بولدى. ونىڭ ەرەكشەلىگى كوپ، ءبىراق كەمشىلىكتەرى دە از ەمەس. ول شامادان تىس ۇركەك جانە جۇمىرتقانى از باسادى، - دەيدى جوبا اۆتورى اسقار راحيموۆ.
«Kazaukana» تۇقىمى قازاقستاننىڭ كليماتىنا بەيىمدەلگەن. ول كۇتىمدى از قاجەت ەتەدى جانە كەز كەلگەن قولايسىز جاعدايعا ءتوزىمدى. قۇستىڭ ورتاشا سالماعى 3,5 كەلىگە جەتەدى. ال ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 2,5 جىل. سونداي-اق ءبىر تاۋىق جىلىنا 300-320 جۇمىرتقا باسىپ شىعارادى.